Prva utakmica nakon smrti Astorija: Badelj kapetan, a sve stalo u 13. minuti

Nogometaši Fiorentine igraju danas prvu utakmicu od tragične smrti kapetana Davidea Astorija. Ljubičasti su u 27. kolu u Firenci ugostili posljednjeplasirani Benevento, a utakmica je odigrana u čast preminulog kapetana.

Novi kapetan Fiorentine je hrvatski reprezentativac Milan Badelj koji je uoči utakmice poručio:

- Dat ću sve od sebe kako bi Astorijev duh ostao uz nas. Pokušat ću na momčad prenijeti ono što je on uvijek davao - naporan rad, odlučnost i duh.

13: The ball is put out of play and the stadium rises to pay its respects to Davide #DA13 💜⚜️ pic.twitter.com/yHgHpXW3nG