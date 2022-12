Fifa pokrenula istragu protiv Srbije: Prštalo je od napetosti, evo za što se tereti

Krovna nogometna organizacija FIFA pokrenula je disciplinski postupak protiv Nogometnog saveza Srbije (FSS) zbog incidenata na posljednjoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva između Srbije i Švicarske (2:3). Kako se navodi u priopćenju FIFA-e, postupak protiv Srbije pokrenut je zbog "mogućeg kršenja članaka 12 (nedolično ponašanje igrača i službenih osoba), 13 (diskriminacija) i 16 (red i sigurnost na utakmicama)".

Disciplinski postupak pokrenut je i zbog srpskih navijača na tribinama, gdje je bio zabilježen niz nacionalističkih slogana.

BREAKING



FIFA opens 2nd proceeding against Serbia, investigating for violations of 3 articles of FIFA's disciplinary code:



🟥 12 - misconduct by players & officials

🟥 13 - discrimination

🟥 16 - safety



Contrary to previous reports, there will be no proceedings against 🇨🇭. pic.twitter.com/oTUuVjgYim