Evo što srpski mediji pišu o nevjerojatnom uspjehu Luke Modrića!

Pratili su svi svjetski mediji, nogometni stručnjaci, nogometni laici, fanatici, statističari... svaku, baš svaku kapljicu znoja koja je pala s lica kapetana vatrenih Luke Modrića na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji ovog ljeta.

A kada su svu tu muku, rad i trud pobrojili, zaključili su da je najbolji igrač turnira... Prošlo je od tada nekoliko mjeseci, a sada su ti isti ljudi ponovno počeli zbrajati Lukin trud. Dodali su u svoje kalkulacije postignuća u matičnom Real Madridu i sve nagrade koje je ove sezone već pokupio i zaključili istu stvar – Luka je opet najbolji!

Prvi Hrvat sa Zlatnom loptom

Nekima se te kalkulacije nisu svidjele. Ipak nije napadač, ne zabija, ne trga. No na ono što je radio u veznom redu prošle sezone nitko nije mogao zažmiriti. Divili su se svi njegovim točnim loptama, preciznim dodavanjima, požrtvovnosti, načinu na koji je protivnike motao oko lopte.... Pamtit će ga tako svi, ne samo zbog nogometnog umijeća već i zbog činjenice da je napravio ono što ni jedan drugi nogometaš prije njega nije uspio.

U jednoj godini postao je najbolji igrač svijeta u izboru Fife, France Footballa (Ballon d’Or) i Uefe te je dobio i Zlatnu loptu kao najbolji igrač Svjetskog prvenstva.

Odjeknula je ta vijest poput petarde ne samo u Hrvatskoj već i ostatku svijeta. Prvi Hrvat koji je osvojio Zlatnu loptu ponovno je bio glavna tema i punio je naslovnice novina i portala.

– Zauvijek će ostati zapisano da je Luka Modrić, dijete rata na Balkanu, prekinuo duopol Messija i Ronalda i osvojio Zlatnu loptu. Na putu do vrha morao je prijeći puno prepreka, bježao je od četnika koji su mu ubili djeda, igrao je na posudbi u Bosni i Hercegovini gdje se morao dokazati kao igrač. Išao je korak po korak, u Realu je pokazao kritičarima što može i ušao je u srca svih u klubu, suigrača i navijača – piše španjolska Marca o Modriću.

As je pak radio usporedbu Modrića s Andrésom Iniestom i Xavijem Hernándezom koji su nekoć također bili u prilici osvojiti prestižnu nagradu, ali nisu... Iako statistika koju su iznijeli nije bila na Lukinoj strani, on je imao ono nešto što mu je donijelo Zlatnu loptu. Na kraju krajeva, i sam ju je nakon dodjele, između ostalog, posvetio Iniesti, Xaviju i ostalom talentiranom nogometnom društvu koje do izražaja nije moglo doći zbog dominacije Ronalda i Messija...

Luka je tako prvi igrač koji je prekinuo desetogodišnju vladavinu CR7 i argentinskog čarobnjaka. Dobro su to uočili i svjetski mediji.

“Lionel Messi i Cristiano Ronaldo više nisu glavni, Luka Modrić novi je vlasnik Zlatne lopte”, piše Mirror.

“Luka Modrić začetnik je nove ere osvajača Zlatnih lopti, prošlo je vrijeme Messija i Ronalda”, slično razmišlja i Daily Mail.

Njemački Kicker kratko je objavio:

“Hrvatski majstor imao je fantastičnu godinu. Treći put zaredom je osvojio Ligu prvaka i bio je jedan od najboljih Realovih igrača. Bio je ključan u sjajnom nastupu Hrvatske u Rusiji, a potvrda za sve to došla je u obliku Zlatne lopte.”

Čestitke suigrača

Modrićevo osvajanje Zlatne lopte među glavnim je vijestima i u susjednim zemljama. Tako srpski MozzartSport donosi naslov:

“Nakon 10 godina Zlatnu loptu osvojio – čovjek.”

Telegraf je objavio naslov: “Otpuhao je konkurenciju.”

Kurir pak donosi Lukinu životnu priču:

“Čudesna priča dobitnika Zlatne lopte: Kao petogodišnji dječak bio je pastir koji je branio koze od vukova! Danas je najbolji nogometaš na planetu.”

I legendarni Ronaldinho bio je zadovoljan izborom:

“Čestitam! Imao si fantastičnu godinu, zaslužio si ovo.”

Čestitali su i vatreni. Dejan Lovren je napisao:

“Kako je lijepo biti Hrvat, plakao sam!”

Ponosan je bio i Ćorluka:

“Pozdrav novom kralju. Trenutak kada postaneš besmrtan u nogometu. Čast je trenirati i igrati uz najboljeg hrvatskog nogometaša u povijesti.”

Tako je Luka ponovno probudio svijet, ali i Hrvatsku...

