Evo kakav sastav Dinama očekujemo protiv Hajduka, Kovačić će sigurno mijenjati momčad

U prvim kolima ovog prvenstva dobro se znalo s kojim će sastavom zaigrati Dinamo, no kasnije je trener Mario Kovačević ipak počeo malo mijenjati, ali su onda, u posljednje dva kola zastali i rezultati. Istina je da i u tim prvim pobjedničkim kolima nije sve bilo idealno, da su suparnici plavima radili ozbiljne šanse, ali ih nisu iskoristili. No, onda su Varaždin i pogotovu Gorica kaznili propuste plavih i četiri boda nisu završila na kontu plavih koliko god su ozbiljno računali na njih.

I sad plavi kreću u tešku seriju utakmica, početak je već danas u Splitu na derbiju s Hajdukom koji je u prvih šest kola imao isti bodovni put kao i Dinamo. Trener plavih dan prije puta bio je nasmiješen, ali Kovačević je uvijek takav.

Nadam se smiješku nakon Splita

- Nadam se da da ću imati smiješak i nakon derbija u Splitu - kazao je trener plavih i nastavio:

- Veselim se najvećem derbiju, pripremali smo se dobro, ali vidjet ćemo kako smo radili kad krene utakmica. Trener Hajduka Garcia isto još slaže momčad, dobili su još nekoliko igrača u posljednje vrijeme. Na mojim igračima se vidi da žele pokazati da je Gorica bila samo loš dan. Stojković i Soldo nemaju pravo igrati, ostali su zdravi iako ima manjih ozljeda i jedva čekamo da počne utakmica. Moramo biti hrabri i odlučni da dođemo do pozitivnog rezultata.

Kovačević očekuje ofenzivni start Hajduka kojeg će u napad gurati puni Poljud, planira to 'zakočiti' i onda što prije usmjeriti utakmicu u svoje vode, zaigrati nogomet kakvog plavi žele i tako doći do rezultata. Pobjeda bi posebno veselila Kovačevića jer još kao trener nije slavio protiv Hajduka.

- Nažalost na Poljudu nisam imao dobre rezultate, iako su neke igre bile dobre, ali pobjeda nije bilo. Nadam se da će moja prva pobjeda na Poljudu biti u subotu - optimističan je Kovačević.

No, trener plavih nije želio otkriti svoje ideje za današnji derbi, odradio je još jedan trening u Maksimiru i onda momčad odveo u zračnu luku i na let u Split. Iz kojeg će se zrakoplov odmah i vratiti iz Splita jer ih u srijedu već čeka prva utakmica Europske lige, u Maksimir dolazi Fenerbahçe.

No, Hajduk je sad prva misao, izuzetno važna utakmica za plave koliko i za bijele nakon gubitka bodova. Neće Kovačević baš puno mijenjati svoju postavu, iako je ovaj put ipak smanjena gužva u veznom edu jer zbog crvenih kartona ne konkuriraju Stojković i Soldo. No, sad su u ozbiljnoj konkurenciji Zajc i Bennacer.

- Imamo kvalitetu u veznoj liniji, kvalitetni su igrači koji su igrali i protiv Gorice, nešto ćemo sigurno mijenjati. Zajc je zdrav, odigrao je prijateljsku i kup utakmicu, a za Bennacera ćemo vidjeti koliko ćemo ga moći koristiti - veli Kovačević.

Za očekivati je da će startati Zajc uz Mišića i Ljubičića, iako je dojam da plavima fali 'desetka', pa možda Kovačević umjesto nekoga od te trojice (Ljubičića?) krene s Vidovićem na toj poziciji iako baš i nije u nekakvoj formi. U zadnjoj liniji je za očekivati povratak Gode na poziciju lijevog beka jer pokazuje više od Perez Vinlöfa. Uz sve to ostaje pitanje lijevog krila, ako Vidović preseli na desetku, a nema Stojkovića koji je tu uskakao, priliku bi mogao dobiti mladi Cardoso Varela koji je protiv Gorice donio živost i puno dobih stvari, a svoju priliku čeka i Hoxha.

Priprema je ključna

No, čini se da je u ovom trenutku manje važno koje će figure za taj meč posložiti Kovačević, važnije da je ih psihološki spremi za tu utakmicu, da se ne preplaše poljudske atmosfere ili uraganskog početka, što se očekuje, Hajduka. U utakmicu s Goricom kao da su ušli presigurni u sebe i to im se opako osvetilo, ostali su bez važnih bodova s kojima bi sad puno mirnije danas istrčali na Poljudu. No, ne smiju ni ući preplašeno u veliki derbi, to bi ih moglo skupo koštati i zato je važna uloga Kovačevića pred današnji susret. Doduše, s istim problemima se susreće i trener Hajduka i tko tu bude uspješniji, tek će onda odlučivati kvaliteta igrača. No, derbiji su specifični, jedna greška, jedan potez pojedinca mogu usmjeriti utakmicu i promijeniti sve što su treneri zamislili i pripremili.