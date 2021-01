Englezima nije jasno zašto sportaši rođeni u BiH igraju za Hrvatsku, vatreni im sve objasnio

Nikica Jelavić (35), napadač zagrebačke Lokomotive i nekadašnji hrvatski reprezentativac, progovorio je o svojoj karijeri u razgovoru za stranicu Evertona, kluba za koji je nekad igrao.

Jelavić kaže da je u prvih osam mjeseci u Evertonu igrao najbolji nogomet u životu, ali je uslijedio pad.

- Bio sam opušten i samouvjeren. Nije me bilo briga protiv koga igram, mislio sam da se protivnici moraju brinuti o meni. Možda sam bio previše opušten. Ako samo malo usporite - nema vas, a to se meni dogodilo. Mislio sam da mogu igrati na visokoj razini s manje treninga. Ponekad bih preskočio trening ako se ne bih osjećao dobro. A ako to napravite u Premierligi, nestanete kao što sam ja. Žao mi je zbog toga, danas bih drugačije napravio. Mislim da sam napravio dobar posao u Evertonu, ali sam mogao i više - rekao je Jelavić.

Jelavić je odrastao u Gabeli, a rođen je u Čapljini. Engleze je stoga zanimalo zašto sportaši rođeni u BiH igraju za Hrvatsku.

- Gledajte, mi smo Hrvati. U Hercegovini uglavnom žive Hrvati. U Bosni su Bošnjaci. Strancu ne možeš objasniti kako to funkcionira. Mi smo Hrvati rođeni izvan Hrvatske - rekao je Jelavić.

Od reprezentacije se oprostio s 29 godina.

- Imali smo mladog izbornika (Niku Kovača, op.a.) i on se brinuo oko svega. Svako jutro u sedam nam je mjerio postotak masnog tkiva. Mislili smo 'pa nećemo to raditi u reprezentaciji'. Nismo se svađali, ali smo oko nekih stvari drugačije razmišljali i napustio sam reprezentaciju. Ne žalim zbog toga, a danas između nas nema nikakvih problema.

Jelavić je jasno odgovorio na pitanje zašto je otišao igrati u Kinu.

- Mnogi idu u Kinu kako bi zaradili novac i to nije tajna. Razlog zbog kojeg sam otišao je jednostavan: novac. Igraš par godina i na kraju tvoja obitelj ima lijep život.