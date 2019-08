Mandžo u Unitedu: On je opak igrač kakvog je dobro imati u momčadi

Mario Mandžukić najvjerojatnije broji posljednje dane u Juventusu, a engleski mediji tvrde da bi već od ponedjeljka mogao biti novi igrač Manchester Uniteda.

Iako se ovih dana pisalo da će Mandžo biti dio razmjene u kojoj bi put Torina otišao Lukaku, a prema Manchesteru Dybala i naš napadač, izglednije je da će Super Mario ipak u pojedinačnom transferu put Uniteda.

A “crveni vragovi” za hrvatskog napadača isplatili bi Juveu između 10 i 15 milijuna eura.

Tako bi Mandžo postao prvi Hrvat u povijesti Manchester Uniteda te iskusio i četvrtu iz liga petice, nakon što je već igrao u Bundesligi (Wolfsburg i Bayern), Primeri (Atlético Madrid) i Serie A (Juventus).

Lovren prema Romi

Transfer na Old Trafford stigne se realizirati najkasnije do četvrtka 8. kolovoza, kada istječe prijelazni rok u engleskoj ligi.

Navijači Manchester Uniteda s oduševljenjem su dočekali vijest da im vjerojatno stiže Mandžo.

“Je li s Juveom sve u redu? Dajte nam Mandžukića istog trenutka. Odlična, odlična pričuvna opcija kad nam treba gol. Opak igrač kakvog je uvijek dobro imati u momčadi”, napisao je jedan navijač, dok je drugi dodao:

“Dovesti Mandžukića za tako malen novac bio bi sjajan posao za naš klub. Neka me netko uštipne.”

Ima, naravno, i navijača Uniteda koji podcjenjuju Mandžu, ali takvi su u manjini.

“Nevjerojatno je koliko navijača Uniteda ne gleda nogomet izvan Engleske i povremeno velikih utakmica Lige prvaka. Pokazuju nepoštovanje prema Mandžukiću bez ikakvog razloga”, napisao je jedan korisnik, a drugi se nadovezao obraćanjem skepticima u Mandžine kvalitete:

“Mislim da bi bio pametno i učinkovito pojačanje. Ima golemo iskustvo i bio bi sjajan za razvoj Rashforda, Martiala i Greenwooda. Također je i odličan plan B ako stvari ne idu prema planu.”

Inače, Mandžukiću ugovor s Juventusom traje do 2021., produljio ga je u travnju ove godine, no dolaskom novog trenera Maurizija Sarrija ispao je iz idealnih 11 Stare dame pa i on shvaća da bi promjena sredine bila idealna za njega.

A sredinu bi mogao promijeniti još jedan “srebrni” sa SP-a. Gazzetta dello Sport piše da je Dejan Lovren koračić do prelaska u Romu.

Podsjetimo, proteklih tjedana ponudu za Lovrena slao je i Bobanov Milan, no nisu se uspjeli dogovoriti oko odštete. Pošto se kraj prijelaznog roka bliži, Liverpool spušta cijenu te je navodno spreman pustiti Lovrena za sitniš od 12 milijuna eura.

Što je bliži kraj ljetnog prijelaznog roka, Hrvati ipak postaju traženija roba na tržištu. Jer, gotovo je nevjerojatan podatak da se u ovoljetnih top 200 transfera našlo mjesto za svega jednog Hrvata.

Mateo Kovačić se sa 45 milijuna eura odštete, koliko je za njega Chelsea platio Realu, našao se na 15. mjestu ovoljetnih transfera.

Najskuplji je i dalje João Félix, koji je za 126 milijuna eura iz Benfice otišao u Atlético Madrid.

Iako je Atlético ljetos na pojačanja potrošio 243 milijuna eura (samo je Real više, 303 milijuna €), jedan je od rijetkih top klubova Europe koji je na transferima više zaradio nego potrošio. Naime, iz momčadi Diega Simeonea otišli su igrači vrijedni čak 311 milijuna eura!

Po prihodu od prodaje Atlético slijede Benfica i Ajax, a u top 5 su još Lille i Lyon.

Bayern nije štedio

Nakon nekoliko godina među najveće potrošače vratio s i Bayern. Jučer su za 100 milijuna potpisali Sanea te tako dosad potrošili već 218 milijuna eura, što je za posljednjih godina škrte Bavarce velik novac.

Niko Kovač sad može biti zadovoljan, nakon što je proteklih tjedana prozivao svoje gazde da moraju poraditi na pojačanjima. Ali ovim transferima vodstvo kluba poručilo je Kovaču da je ovosezonski cilj dvostruka kruna u Njemačkoj te barem četvrtfinale Lige prvaka.

Najveći transferi ovog ljeta:

1. João Félix (Benfica - Atlético)126 milijuna eura

2. Antoine Griezmann (Atlético - Barça) 120

3. Eden Hazard (Chelsea - Real) 100

3. Leroy Sane (Man. City - Bayern) 100

5. Matthijs de Ligt (Ajax - Juventus) 85

6. Lucas Hernández (Atlético - Bayern) 80

6. Nicolas Pépé (Lille - Arsenal) 80

8. Frenkie de Jong (Ajax - Barcelona) 75

9. Rodri (Atlético - Man. City) 70

10. Luka Jović (Eintracht - Real) 60

10. Tanguy Ndombélé (Lyon - Tottenham) 60

12. A. Wan-Bissaka (C. Palace - ManUtd) 55

13. Éder Militão (Porto - Real) 48

14. Ferland Mendy (Lyon - Real) 46

15. Mateo Kovačić (Real - Chelsea) 45

15. Rodrygo (Santos - Real) 45

17. Youri Tielemans (Monaco - Leicester) 45

18. Joelinton (Hoffenheim - Newcastle) 44

19. Sébastien Haller (Eintracht - West Ham) 40

20. Raúl Jiménez (Benfica - Wolves) 38

Klubovi koji su dosad ovog ljeta najviše potrošili za transfere

Real Madrid 303 milijuna eura

Atlético Madrid 243 milijuna

Bayern 218 milijuna

Barcelona 237 milijuna

Juventus 151 milijun

Klubovi koji su dosad ovog ljeta najviše zaradili od transfera

Atlético 311 milijuna eura

Benfica 188 milijuna

Ajax 181 milijuna

Lille 150 milijuna

Lyon 132 milijuna

