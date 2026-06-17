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DVA DODATKA

Jeste li primijetili da je Modrić igrao u drugačijem dresu od ostalih Hrvata? Evo objašnjenja

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.06.2026.
u 23:21

Devet hrvatskih reprezentativaca koji igraju u polju imaju iste dresove, dok će se dres Luke Modrića ipak razlikovati po dva posebna dodatka

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Dallasu igra prvu utakmicu na Mundijalu u SAD-u  Hrvatska večeras igra u gostujućoj varijanti, odnosno u plavom dresu. Devet hrvatskih reprezentativaca koji igraju u polju imaju iste dresove, dok će se dres Luke Modrića ipak razlikovati po dva posebna dodatka.

Luka Modrić na dresu nosi oznake Legacy i Golden Ball 2018. Oznaku Legacy nose nogometaši koji su nastupili na pet ili više Svjetskih prvenstava (Hrvatska: Luka Modrić, Japan: Yuto Nagatomo, Njemačka: Manuel Neuer, Portugal: Cristiano Ronaldo i Argentina: Lionel Messi).

Oznaku za osvajača zlatne lopte nose samo dva igrača na ovom turniru, a to su naš kapetan Luka Modrić i Lionel Messi. Nose je samo njih dvojica jer su to jedina dva igrača koja sudjeluju na turniru, a već su bili proglašeni najboljim igračima na svjetskoj smotri. 

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Luka Modrić

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