Jeste li primijetili da je Modrić igrao u drugačijem dresu od ostalih Hrvata? Evo objašnjenja

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Dallasu igra prvu utakmicu na Mundijalu u SAD-u Hrvatska večeras igra u gostujućoj varijanti, odnosno u plavom dresu. Devet hrvatskih reprezentativaca koji igraju u polju imaju iste dresove, dok će se dres Luke Modrića ipak razlikovati po dva posebna dodatka.

Luka Modrić na dresu nosi oznake Legacy i Golden Ball 2018. Oznaku Legacy nose nogometaši koji su nastupili na pet ili više Svjetskih prvenstava (Hrvatska: Luka Modrić, Japan: Yuto Nagatomo, Njemačka: Manuel Neuer, Portugal: Cristiano Ronaldo i Argentina: Lionel Messi).

Oznaku za osvajača zlatne lopte nose samo dva igrača na ovom turniru, a to su naš kapetan Luka Modrić i Lionel Messi. Nose je samo njih dvojica jer su to jedina dva igrača koja sudjeluju na turniru, a već su bili proglašeni najboljim igračima na svjetskoj smotri.