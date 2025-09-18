Draženova majka o najvećoj tragediji: 'Vidio je da će moj sin poginuti, ali nije mi to htio reći'

Tragedija koja se dogodila 7. lipnja 1993. godine hrvatsku košarku zavila je u crno, košarkaški Mozart Dražen Petrović poginuo je u automobilskoj nesreći pokraj Denkendorfa kada se crveni Golf kojim je upravljala tadašnja Draženova djevojka Klara, zabio u Mercedesov tegljač.

Dražen je spavao na suvozačkom sjedalu, i nije bio vezan, izletio je iz automobila kroz vjetrobransko staklo te poginuo na mjestu u dobi od tek 28 godina. Klara je prošla s lakšim ozljedama, a treća osoba koja je bila s njima u automobilu, turska košarkašica i Klarina prijateljica Hilal Edebal se do danas nije oporavila od teških ozljeda mozga te je gotovo potpuno izgubila pamćenje.

- Vrlo sam se emotivno istrošila od ovog susreta, mislila sam da neću moći izdržati. To je samo dio filma koji je napravljen u Istanbulu i objavljen zbog godišnjice smrti mog sina. Tek kad pogledate drugi dio, vidjet ćete koliko je to bilo potresno. Hilal je uništena - ispričala je detalje ove tragedija Biserka Petrović za BiH portal Dnevni avaz.

Biserka Petrović nikada neće preboljeti Draženovu smrt, a i dalje se nije susrela sa sinovom tadašnjom djevojkom Klarom. Biserka je jednom prilika rekla da je posjetila 'vidovnjaka' koji je predosjetio da će se dogoditi nesreća. Također, navodno je dodao kako misli da je Dražen zaslužio bolju suputnicu od Klare koja se u međuvremenu udala za Olivera Bierhoffa, slavnog njemačkog nogometaša.

- To nije bila ljubav, to je bio, hajde da kažemo, flert. Ona je isto igrala košarku i sudjelovala u New Yorku na modnoj reviji vjenčanica, pa je s prijateljicom zamolila Dražena da joj da kartu za utakmicu. Tu se nešto nastavilo pa je ona tri meseca ostala kod Dražena. Rodilo se nešto. Ali njegova prava ljubav je Renata koja je s njim bila pet godina. To je njegova najveća ljubav bila, a ovo nije bila ljubav, već nešto što ne mogu tumačiti kao ljubav. Ako mi dozvolite, ja nisam fanatik ničega, ali iz ovog svega izvlačim jedan zaključak - rekla je Draženova majka i nastavila:

- Naime, u Zagrebu je bio jedan čovek koji je bio jako vidovit i ja sam prije tragedije otišla kod njega. Ne svojom voljom, već smo bili u nekom društvu. Tada mi je on rekao: 'Šta hoće ove dvije žene što idu s Draženom?' Dakle, on je vidio Draženov odlazak, ali meni nije htio reći jer je to bila sudbina. Rekao mi je: 'Da sam ja vama i rekao da će Dražen nastraditi, vi to ne biste mogli da spriječiti!' Ima nešto što mi na ovome svijetu, je li to zvijezda ili energija, ali ima nešto da svi imamo svoje vrijeme kada ćemo završiti i svi imamo neko svoje poslanje. Ali taj čovjek mi je rekao za te dvije žene. On je vidio njih da odvoze Dražena u smrt.