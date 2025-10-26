Drama vatrenog u Njemačkoj, sukobio se s navijačima, klub mu zabranio razgovarati s novinarima

Nogometaši Augsburga doživjeli su ove subote jedan od najtežih domaćih poraza u klupskoj povijesti. U dvoboju njemačke Bundeslige, RB Leipzig deklasirao ih je s nevjerojatnih 6:0, a trener Sandro Wagner poraz je opisao kao "pravi šamar". Posebnu težinu ovaj je debakl imao za hrvatskog reprezentativca Kristijana Jakića, koji je u odsutnosti prvog kapetana Jeffreya Gouweleeuwa imao čast nositi kapetansku traku. No, umjesto ponosa, utakmica se za njega i suigrače pretvorila u noćnu moru koja se nastavila i nakon posljednjeg sučevog zvižduka, kada su se igrači uputili prema tribini s najvjernijim navijačima kako bi se suočili s njihovim bijesom.

Dok je trener Wagner već bio na putu prema svlačionici, Jakić je poveo momčad prema navijačkom sektoru s kojeg su 90 minuta odjekivali zvižduci i pogrdna skandiranja. Igrači su zastali pred kaznenim prostorom, no navijači su im gestikulirali da priđu bliže. Uslijedila je mučna razmjena mišljenja, a očito je da su neke riječi izrečene iz publike bile previše za Vatrenog. Jakić je vidno uzrujan ušao u verbalni sukob, a situacija je eskalirala do te mjere da ga je morao smirivati prvi kapetan Gouweleeuw, koji je u civilu sišao do terena. Prema izvještajima njemačkih medija, smirivanje temperamentnog hrvatskog veznjaka nije bio nimalo lak zadatak.

Što se točno dogodilo u napetoj konfrontaciji, pokušao je objasniti Jakićev suigrač Robin Fellhauer. "Srca im krvare, to su nam vrlo jasno rekli", izjavio je Fellhauer, dajući do znanja da su navijači igračima sasuli u lice sve što misle o njihovoj predstavi. Njegov kolega Fabian Rieder također je govorio o "iskrenoj" i "dobroj razmjeni", a kada mu je jedan novinar ironično dobacio da to baš i ne zvuči tako, Švicarac je oštro reagirao: "Da, iskreno, što da vam kažem? Sranje, ili što? Što bismo trebali objašnjavati? Osma je utakmica, izgubili smo 0:6, sranje je. Moramo slušati navijače, s pravom su nezadovoljni. Moramo se suočiti s ovim."

Novinari su, naravno, htjeli čuti i stranu priče glavnog aktera, Kristijana Jakića, no on je ostao nedostupan. Na izričit zahtjev kluba, hrvatskom reprezentativcu bilo je zabranjeno davati bilo kakve izjave za medije. Umjesto kapetana i iskusnijih igrača, pred mikrofone su smjela stati samo nova pojačanja, igrači koji nisu dio vijeća momčadi. Sportski direktor Augsburga Benni Weber nije u tome vidio problem, već je lopticu prebacio na igrače. "Očekujem da će igrači sada međusobno razgovarati u svlačionici i na terenu. To je stvarno važno", poručio je Weber. Prilika za popravak dojma stiže brzo, već za tri dana u kup utakmici protiv Bochuma, a Fellhauer je zaključio: "Drago mi je što tamo možemo pokazati drugačije lice". Nema sumnje da se i Kristijan Jakić osjeća isto.