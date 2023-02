Drama u Frankfurtu: 'Katastrofa. Od jutra smo na aerodromu. Jedva smo pronašli hotel za noćenje'

Odgođena je utakmica u elitnoj skupini Lige prvaka između Porta i PPD Zagreba koja se trebala igrati s početkom u 20.45 sati. Rukometaši PPD Zagreba zapeli su u Frankfurtu, na putu u Porto zbog pada informatičkog sustava avioprijevoznika Lufthanse, koja je morala odgoditi ili otkazati letove.

Jedva našli hotel

- Katastrofa. Od jutra smo na aerodromu. Jedva smo pronašli hotel za noćenje ili bi u suprotnom morali spavati na aerodromu. Jednostavno nije bilo šanse da otputujemo u Porto jer su svi letovi prema Portugalu dupkom puni. Nije imalo smisla i hvala Bogu da smo dobili mail iz Europskog rukometnog saveza da se utakmica odgađa. Kada će se igrati, u ovom trenutku ne znamo – rekao je Slavko Goluža, trener PPD Zagreba.

Iz kluba su kontaktirali EHF, a iz Beča im je od strane voditelja natjecanja Marcusa Glasera, sugerirano da pokušaju stići do Porta na vrijeme. Pokušali su zagrebaši na sve moguće načine pronaći rješenje, ali ga jednostavno nisu mogli naći i nije da su oni krivci što ne mogu doći u Porto. A krenuli su na vrijeme. Pitanje je kako bi se “plinari” vratili i da su otišli nekako u Porto. Naime, za petak, kada je dan povratka, najavljen štrajk na aerodromu u Frankfurtu.

Čak 200 letova kompanije Lufthansa otkazano je tijekom srijede pa je oko 15.000 putnika zapelo na aerodromu u Frankfurtu ne znajući kada će uopće moći poletjeti. Do zastoja je došlo zbog radova koji su oštetili širokopojasne kabele i tako utjecali na IT sustav. U klubu nisu imali pojma da je ikakav problem u Frankfurtu. Krenuli su u tri ujutro, htjeli što ranije doći u Porto i imali let u 9.50. No došla im je obavijest da je odgođen, a potom i otkazan pa su gotovo cijeli dan proveli čekajući na aerodromu.

Danci pomogli pobjedom

- Nastao je pravo kaos, ljudi iz Croatije Airlines i Lufthanse kažu da ništa takvo još nisu vidjeli. Čekali smo cijeli dan, jedva su nam našli hotel. Danas su bila samo dva leta za Porto iz Frankfurta, no oba su puna, a trebalo je pronaći 27 mjesta za nas. Htjeli su nas slati preko nekih drugih gradova i sreća da je ova drama okončana tako da ne moramo danas igrati – rekao je Goran Roknić, glasnogovornik kluba.

Dobra vijest je da je danski Gudme jučer pobijedio Wislu (Lučin 7, Mihić 1, Šušnja 1) sa 31:24 pa je poljska momčad ostala bod iza “plinara” koji imaju utakmicu manje. Veliko je pitanje kada će se susret s Portugalcima odigrati jerslobodnih termina baš i nema previše. Sljedeći tjedan PPD Zagreb igra posljednju domaću utakmicu u skupini a u goste dolazi njemački Magdeburg, sastav koji se itekako može pobijediti i iznenaditi u zagrebačkoj Areni.