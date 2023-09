Drama u Beogradu: Blizanke Jurković morale odustati od Svjetskog prvenstva, na infuziji i Valent Sinković

Zbog želučane viroze koja je najprije zahvatila Ivanu, a potom i Josipu, sestre Jurković morale su odustati od repasažne utrke beogradskog Svjetskog veslačkog prvenstva.

Da se nešto loše događa s velolučkim blizankama bilo je jasno već pri prvom pogledu na njihov rezultat u njihovoj kvalifikacijskoj skupini. Zapravo, najbolje hrvatske veslačice tu su utrku završile s uvjerljivo najslabijim vremenom od sve 22 posade među kojima će 11 najboljih izboriti olimpijsku vizu.

Nažalost, među njima neće biti i Ivana i Josipa jer su imale taj peh da su zakačile neki virus koji ih je, s povraćanjem i proljevom toliko dehidrirao da su cure ostale bez snage. Istina, pokušala je Ivana sve spasiti odlaskom na infuziju no ni to nije pomoglo jer je taj virus sustigao i sestru joj Josipu a u sportu brzinske izdržljivosti nakon velike dehidracije kompetitivan nastup nerijetko je i nemoguć.

- Nažalost, ovih dana među veslačima i veslačicama kruži viroza koja je večer prije kvalifikacijske utrke zahvatila i mene. Unatoč tome, odlučile smo odraditi utrku s namjerom da prođemo kroz cilj da možemo nastaviti natjecanje u nadi da ću se ja oporaviti. Nažalost, s mene je prešlo na Josipu pa nismo u stanju završiti natjecanje i morat ćemo prekinuti naš put nastojanja da se na ovom Svjetskom prvenstvu izborimo za olimpijsku vizu. Drugu priliku tražit ćemo u svibnju u Luzernu i tamo ćemo doći spremnije nego ikad. Ovo je viša sila i nekad te život iznenadi kada se najmanje nadaš no izaći ćemo iz ovog jače nego ikad - kazala je utučena Ivana Jurković.

Kad se već govori o Luzernu, nekako nam se čini da se ovo u Švicarskoj ne bi dogodilo no u Beogradu jest. Koliko god su veslači i veslačice na regatnoj stazi imali iznimno dobre uvjete toliko oni nisu dobri u nekim hotelima u kojima su sportaši smješteni i u kojima su se, očito, i zarazili (vjerojatno s hranom ili vodom).

Uostalom, s takvim problemom suočio se i Valent Sinković koji je također završio na infuziji no on se nada oporavku do sutrašnje četvrtfinalne utrke dvojaca na pariće.

Nije hrvatska veslačka reprezentacija jedina koja se s tim problemom suočila no veće reprezentacije imaju puno veći izbor veslača pa tako imaju i zamjene koje mi nemamo. A na ovom natjecanja se olimpijske vize dijele državama a ne poimeničnim posadama.