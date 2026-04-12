Imaju li stanovnici ovog hrvatskog grada najviše novca? 'Odakle vam toliko?'

Objava korisnika Reddita pod imenom "ImplementSelect5638" na podforumu r/Split izazvala je pravu buru reakcija. Dolazeći iz manjeg mjesta i radničke obitelji, korisnik je izrazio čuđenje nad stilom života koji je primijetio u Splitu. "Mladi ljudi po izlazima troše nekoliko tisuća eura, svi iPhone 17 pro max imaju i svaku noć su u drugom klubu", napisao je, dodajući kako je u popularnim klubovima svjedočio naručivanju "brodova pića od pet tisuća eura". Postavio je jednostavno pitanje: odakle ljudima toliko novca?

Rasprava koja je uslijedila brzo je postala slika i prilika socioekonomskih podjela i percepcija unutar samog grada. Među najpopularnijim komentarima ističe se teorija da je ono što posjetitelj vidi samo iskrivljena slika stvarnosti. "Ovo ti je samo drugačija verzija onoga što turisti dožive kad dođu negdje, vide samo djelić iskrivljene slike tog mjesta dok su na odmoru, i na temelju toga zaključe da je to raj na zemlji", napisao je jedan korisnik, čiji je komentar dobio najviše odobravanja.

Mnogi su se složili da je ključ u turizmu, odnosno u apartmanima. "Većinom ovi što imaju para su ljudi koji su kokošinjce i šupe pretvorili u apartmane pa se sad hvale kao da su nešto postigli, a zapravo su ubrzali propast Splita kao grada za Splićane", oštar je bio drugi komentator. Uz turizam, kao neizostavan izvor bogatstva spominju se i pomorci, koji "šest mjeseci na brodu potroše u dva izlaska".

Ipak, velik broj korisnika smatra da je riječ o životu iznad vlastitih mogućnosti. "Velika većina ih samo na vani 'dobro žive', unutar četiri zida jedu paštetu", jedan je od komentara. Na to se nadovezala i poznata izreka splitskog repera Kreše Bengalke: "Ljudi dižu kredite da bi pokazali ključeve." Ideja da se mnogi zadužuju preko svake mjere kako bi održali iluziju bogatstva i pripadnosti eliti provlači se kroz cijelu raspravu.

Rasprava je ubrzo skrenula i u dublju sociološku analizu, otkrivajući tenzije između "starih Splićana" i onih koji su se doselili iz Dalmatinske zagore i Hercegovine. Jedan korisnik s nostalgijom se prisjetio vremena kada su "u Splitu obitavali stari Splićani, komunisti, ponosni, siromašni", tvrdeći da su pridošlice s novcem promijenile identitet grada.

Ova je izjava potaknula raspravu o tome tko je zapravo zaslužan za svoje bogatstvo. Dok su jedni tvrdili da su "fetivi" Splićani bili lijeni pa su ih radišniji doseljenici pretekli, drugi su podsjetili na nepravde iz doba komunizma kada je imovina oduzimana, a stanovi dodjeljivani po partijskom ključu.

Bez obzira na uzroke, mnogi se slažu da je novac promijenio grad nabolje, ali i nagore. Raskoš i glamur koji se vide u noćnim klubovima, kako sugerira rasprava, često su samo vanjski sjaj koji skriva dublje probleme - od visokih cijena nekretnina koje tjeraju mlade iz grada do općeg pada kvalitete života zbog gužvi i prenapučenosti. Kako je jedan korisnik zaključio, ono što je autor objave vidio je "jedan do pet posto stanovništva", dok velika većina Splićana, kao i ostatak Hrvatske, "živi od mjeseca do mjeseca".

*uz korištenje AI-ja