SKRIVENA OPASNOST

Mesari otkrivaju odvratnu istinu: Ako ovo vidite u mljevenom mesu, izbjegavajte ga kao da je šuga!

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
12.04.2026.
u 07:00

Jeste li se ikad zapitali što se krije iza nerealno niske cijene pakiranog mljevenog mesa? Dok većina vjeruje da su bijeli tragovi samo bezopasna masnoća, iskusni mesari upozoravaju da je istina često puno gora i da takva kupnja može biti rizik za vaš novčanik, ali i zdravlje.

Vjerojatno ste se našli u situaciji: stojite ispred rashladne vitrine u supermarketu, a pogled vam privlači pakiranje mljevenog mesa po cijeni koja se čini predobra da bi bila istinita. Bez puno razmišljanja, stavljate ga u košaricu, zadovoljni što ste uštedjeli. Pritom vjerojatno niste ni obratili pažnju na sitne bijele točkice i tragove koji prožimaju crvenu masu, pretpostavljajući da je riječ o masnoći koja će vaše jelo učiniti sočnijim.

Međutim, ono što se skriva iza tih bijelih tragova često nema nikakve veze s kvalitetnom masnoću. Mesari s dugogodišnjim iskustvom upozoravaju da je industrijska proizvodnja mljevenog mesa postala poligon za prikrivanje sastojaka niske kvalitete. Kako piše Metropolitan, te bijele točkice često su samljeveni ostaci žila, hrskavice i najjeftinijeg vezivnog tkiva, dijelova koji se dodaju isključivo kako bi se povećala masa i težina proizvoda uz minimalan trošak za proizvođača.

Problem ne staje samo na tome. Kako bi meso u vitrinama izgledalo svježe, primamljivo crveno i teško, u smjesu se nerijetko ubrizgava voda pomiješana sa solju (salamura) i fosfatima. Ovi aditivi djeluju kao spužva, zadržavajući vodu unutar mesne mase sve dok je sirova. Na taj način plaćate vodu po cijeni mesa, a da toga niste ni svjesni. Neki proizvođači idu i korak dalje te koriste konzervanse koji mesu vraćaju jarko crvenu boju čak i kada je ono staro i na rubu kvarenja.

Promjena boje iz crvene u smećkastu ili sivu prirodan je proces oksidacije mioglobina, proteina odgovornog za boju, no kemikalijama se taj proces može umjetno usporiti kako bi se zavaralo kupce. Bijeli tragovi koji podsjećaju na ledene pahuljice unutar pakiranja mogu biti i znak da je meso bilo zamrznuto i odmrznuto više puta, čime se uništava struktura proteina i drastično smanjuje njegova nutritivna vrijednost.

Najbolji test kvalitete događa se, nažalost, tek kada stignete kući. Čim takvo meso dotakne vruću tavu, istina izlazi na vidjelo. Umjesto da se peče i razvija bogatu aromu, ono počinje ispuštati ogromne količine vode i doslovno se kuha. Volumen mu se drastično smanjuje, ponekad i na polovicu prvobitne mase, a na površini se stvara gusta, neugledna bijela pjena - jasan znak da iz mesa izlaze ubrizgani fosfati i aditivi. Kada sva voda napokon ispari, ono što ostaje u tavi često su žilavi, suhi i bezukusni komadići koji nemaju nikakve veze s okusom pravog mesa. To je trenutak kada shvatite da niste uštedjeli, već ste doslovno bacili novac, kupivši proizvod koji je većinski voda i otpad.

Osim što je takva kupnja prevara za vaš novčanik, ona nosi i ozbiljne zdravstvene rizike. Mljeveno meso, zbog svoje velike površine izložene zraku, idealno je tlo za rapidan razvoj opasnih bakterija poput E. coli ili Salmonele. Ako je meso staro, loše obrađeno ili je prošlo kroz višestruke cikluse odmrzavanja, rizik od bakterijske kontaminacije značajno raste. Problem je još veći u kontekstu industrijskog uzgoja životinja, gdje se stoka često hrani neprimjerenom hranom poput kukuruza, što može dovesti do razvoja sojeva bakterija otpornih na antibiotike. Zbog toga jeftini hamburgeri iz masovne proizvodnje predstavljaju jednu od najrizičnijih namirnica na tržištu, s potencijalno teškim posljedicama po zdravlje.

Kako prepoznati kvalitetno mljeveno meso?

Iako proizvođači imaju brojne trikove, postoje načini da se zaštitite. Svježa govedina treba biti jarko crvene boje, a svinjetina svijetloružičasta. Izbjegavajte svako meso koje ima neujednačene sive ili tamne mrlje. Miris je također ključan; svježe meso ima blag i gotovo neutralan miris. Bilo kakav kiselkast, slatkast ili neugodan miris siguran je znak da je proces kvarenja već počeo. Ako kupujete meso iz vitrine, napravite test prstom: svježe meso je elastično i brzo će se vratiti u prvobitni oblik nakon pritiska, dok će staro i loše meso ostati udubljeno i može biti ljepljivo na dodir.

Apsolutno najsigurniji način kupnje jest da u mesnici odaberete komad mesa po vlastitom izboru - na primjer, lopaticu ili vratinu - i zamolite mesara da ga samelje pred vama. Na taj način ne samo da točno znate što kupujete, već možete i kontrolirati udio masnoće i biti sigurni da u vašem obroku nema skrivenih aditiva, vezivnog tkiva ili viška vode. Iako je cijena takvog mesa možda nešto viša, razlika u kvaliteti, okusu i sigurnosti je neprocjenjiva. U konačnici, pametna kupovina mesa nije trošak, već investicija u ukusan obrok i, što je najvažnije, u vaše zdravlje.

Gastroenterolozi otkrivaju: 'Ovo je najgora vrsta mesa za vaša crijeva'

Gastroenterolozi otkrivaju: 'Ovo je najgora vrsta mesa za vaša crijeva'
Ključne riječi
mesar meso mljeveno meso

