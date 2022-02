Đoković poražen ostao bez 1. mjesta! Poražen od 123. igrača na svijetu

Prvi put nakon 2004. godine teniski svijet dobit će predvodnika koji će biti izvan tzv. velike četvorke (Federer, Nadal, Đoković i Murray). Od ponedjeljka će prvi tenisač svijeta biti Rus Danil Medvjedev. Trebalo se to zbiti u slučaju njegova osvajanja turnira u Acapulcu, no Novak Đoković mu je pružio priliku i prije. I to nakon neočekivanog poraza prvog tenisača svijeta od Čeha Jirija Veselog, 123. igrača s ATP liste.

Nezaustavljiv bekhend

Prije Novaka Vesely je izbacio Čilića i Bautistu, prozvali su ga terminatorom za favorite, a sada je to protiv Đokovića u četvrtfinalu i potvrdio, izbacio je prvog nositelja pobijedivši ga sa 6:4, 7:6 (4).

- Na žalost, nisam imao svoj dan. Čestitam Jiriju, igrao je bolje. Pogađao je sve udarce, servirao sjajno, cijela mu je igra bila na visokoj razini. Kad je trebalo pogoditi važne udarce, uspijevao je u tome, stavio me pod veliki pritisak u servis-gemovima. Njegov bekhend je na ovako brzoj podlozi, i još nizak, bio uistinu teško zaustavljiv. Očekivao sam da ću odigrati bolje, ali to se nije dogodilo. Čestitke Jiriju - kazao je Đoković, a na upit što misli o tome da će od ponedjeljka Medvjedev biti prvi tenisač svijeta, uz osmijeh je odgovorio kratko:

- Čestitam!

Foto: SATISH KUMAR/REUTERS Tennis player Novak Djokovic wears a mask as he visits the Serbia pavilion at Expo 2020 for the presentation of the Novak Djokovic Foundation, in Dubai, United Arab Emirates, February 17, 2022. REUTERS/Satish Kumar Photo: SATISH KUMAR/REUTERS

Rekord? Moram dalje...

Iako će za koji mjesec (u lipnju) proslaviti 36. rođendan, Rafael Nadal igra kao u najboljim danima. Na početku godine osvojio je ATP 250 turnir u Melbourneu, a potom i Australian Open, a ovaj tjedan žari i pali u meksičkom ljetovalištu Acapulcu. Stigao je već do četvrtfinala nakon što je protiv Rusa s američkom putovnicom Stefana Kozlova (6:0, 6:3) postigao 12. ovogodišnju uzastopnu pobjedu i tako proslavio najbolji ulazak u sezonu u svojoj karijeri.

- Kozlov ima drugačiji način igre od većine ostalih igrača i zato s njime morate oprezno i ne dati mu da razvije svoju igru. Naravno, uvijek je dobro pobijediti što brže, ali najvažnije je pobijediti. Rekord? To je sjajna vijest, ali moram dalje - kazao je Nadal.

Njegov sljedeći suparnik bit će Amerikanac Tommy Paul koji je iz turnira izbacio Srbina Dušana Lajovića. Prilika je to da Rafa još malo podeblja svoj rekord.

Osim Nadala, s malo izgubljenih gemova prolaze i prvi nositelj Medvjedev te treći Grk Stefanos Tsitsipas. Medvjedev je suparniku u osmini finala Španjolcu Pablu Andujaru prepustio samo tri gema (6:1, 6:2), a Tsitsipas nije Amerikancu Wolfu dopustio niti toliko jer ga je svladao sa 6:1, 6:0. Tako da je sve izgledniji polufinalni sraz između Nadala i Medvjedeva.