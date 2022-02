Novak ima više problema s novinarima nego sa suparnicima: Nikoga ne ugrožavam!

Iako će za koji mjesec (u lipnju) proslaviti 36. rođendan, Rafael Nadal igra kao u najboljim danima. Na početku godine osvojio je ATP 250 turnir u Melbourneu, a potom i Australian Open, a ovaj tjedan žari i pali u meksičkom ljetovalištu Acapulcu. Stigao je već do četvrtfinala nakon što je protiv Rusa s američkom putovnicom Stefana Kozlova (6:0, 6:3) postigao 12. ovogodišnju uzastopnu pobjedu i tako proslavio najbolji ulazak u sezonu u svojoj karijeri.

Rekord? Moram dalje...

- Kozlov ima drugačiji način igre od većine ostalih igrača i zato s njime morate oprezno i ne dati mu da razvije svoju igru. Naravno, uvijek je dobro pobijediti što brže, ali najvažnije je pobijediti. Rekord? To je sjajna vijest, ali moram dalje - kazao je Nadal.

Njegov sljedeći suparnik bit će Amerikanac Tommy Paul koji je iz turnira izbacio Srbina Dušana Lajovića. Prilika je to da Rafa još malo podeblja svoj rekord.

Osim Nadala, s malo izgubljenih gemova prolaze i prvi nositelj Rus Danil Medvjedev te treći Grk Stefanos Tsitsipas. Medvjedev je suparniku u osmini finala Španjolcu Pablu Andujaru prepustio samo tri gema (6:1, 6:2), a Tsitsipas nije Amerikancu Wolfu dopustio niti toliko jer ga je svladao sa 6:1, 6:0.

Tako je sve izgledniji polufinalni sraz između Nadala i Medvjedeva, što će možda biti i najveća prepreka zahuktalom Rusu prema proklamiranom cilju: osvajanju turnira i preuzimanja čelnog mjesta ATP liste od Novaka Đokovića.

Žive od senzacionalizma

Na drugoj strani svijeta, u Dubaiju, Đoković ima više problema s objašnjavanjem svog stava prema cijepljenju nego sa suparnicima. U razgovoru za Sportklub istaknuo je da on nikoga ne ugrožava time što nije cijepljen.

- Istina je istina, a moj stav je moj stav. Znam da će me neki ljudi i dalje kritizirati zato što sam odlučio ne cijepiti se i zato što imam stavove koji su nekima neshvatljivi. Ja poštujem svačiju odluku. Nadam se da će ljudi, ako je ne razumiju, barem poštovati tu moju odluku. Ne mislim da ugrožavam bilo koga. To je moja odluka, svjestan sam posljedica. Nije u mojim rukama i ne ovisi o meni hoću li nastupiti u Indian Wellsu ili na nekim drugim turnirima. Trenutačno uživam u tenisu. Zahvalan sam i ponosan na sve što sam postigao. Ovaj sport mi je toliko toga pružio. Trudim se da mu uzvratim, a to da me ljudi vole ili ne vole ili da me kritiziraju zbog ovoga ili onoga, toga će uvijek biti. Mediji žive od senzacionalizma. Mnogi mediji, ne svi - zaključio je Đoković koji misli da je Medvjedev zaslužio da ponese ulogu broja jedan i da to neće biti nikakva tragedija.