Novak Đoković iznenađujuće ispao u Dubaiju i ostaje bez prvog mjesta?!

Novak Đoković se nakon podosta problema u ovoj godini uspio pojaviti na prvom turniru i pokazao je pritom nezavidnu formu, no u četvrtfinalu ATP turnira u Dubaiju, porazio ga je 28-godišnji češki tenisač Jiri Vesely za sat i 59 minuta igre. Bilo je 6:4, 7:6 (4).

Čeh je u prvom kolu svladao i najboljeg hrvatskog tenisača Marina Čilića i bez obzira što je trenutno 123. na svijetu, u odličnoj je formi i ovo bi mogla biti njegova godina.

Foto: Reuters

Trudio se Đoković preokrenuti tijek susreta, ali nikako nije išlo. Izostanak kompetitivnih mečeva ostavio je traga pa Srbina servis nije slušao kao što je to inače slučaj i Čeh je iskoristio svoje prilike za veliku pobjedu i ulazak u polufinale. Đoković je djelovao kao da se sprema na potpuno preokret kad je kod 4:5 u drugom setu uspio napraviti break i tako zaustaviti Veselyja, koji je servirao za meč. Ali, do kraja je Čeh ipak uspio slaviti, i to u 13. igri, čime je pokazao mentalnu snagu.

Veselyja u polufinalu čeka bolji iz dvoboja između Litavca Ričardasa Berankisa i Kanađana Denisa Shapovalova. Đokoviću pak prijeti gubitak prvog mjesta i tome bismo mogli svjedočiti već u ponedjeljak 28. veljače. Novi "broj jedan" trebao bi postati Rus Daniil Medvedev.

U drugom polufinalu su Poljak Hubert Hurkacz i Rus Andrej Rubljov.