Đoković ispisao povijest: Nadal je prvi puta izgubio polufinale Roland Garrosa

Srbin Novak Đoković postao je prvi tenisač koji je pobijedio Nadala u polufinalu Roland Garrosa 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2. Srbin je u epskom meču svladao Rafaela Nadala, osvajača 13 titula u Parizu nakon četiri sata i 11 minuta. Đoković će u nedjelju igrati protiv Tsitsipasa za trofej u Parizu. Srbin će pokušati stići do druge Grand slam titule na Roland Garrosu, a ukupno 19. u karijeri!

Nije dobro počelo po Novaka. Već u prvom gemu u meču Đoković je propustio dvije break lopte, pa je odmah psihički pao i Nadal je poveo. Đoković je rano napravio break u drugom setu i poveo s 2:0, ali se Nadal vratio. Novak je opet napravio break za 4:2, a zatim priveo set kraju sa 6:3. Novak je i u trećem setu prvi napravio break, bilo je to pri rezultatu 2:2. Nadal je odmah uzvratio, ali je Novak ponovo napravio break za 4:3. No, tu nije bio kraj. U četvrtom setu smo vidjeli totalnu dominaciju Đokovića. Iako je Nadal poveo s 2:0, Novak je u naletu vezao šest gemova i stigao do velike pobjede!

Peti tenisač svijeta Grk Stefanos Tsitsipas plasirao se u finale Roland Garrosa nakon što je danas u Parizu pobijedio Nijemca Alexandera Zvereva sa 6:3, 6.3, 4:6, 4:6, 6:3. Grk je do pobjede nad šestim igračem svijeta i prvog grand-slam finala u karijeri došao nakon tri sata i 36 minuta igre. Tstsiipas je dobio prva dva seta, iako je Zverev na početku drugog seta imao 3.0, a onda je Grk napravio seriju od šest uzastopnih gemova. Nijemac se probudio i dobio treći i četvrti set, ali taj zalet nije podužio i na odlučujući set. Grk je poveo s 4:1, u osmom je gemu propustio četiri meč lopte na servis Zvereva, ali je meč okončao naedugo potom na svom servisu.

Bio je ovo njihov osmi međusobni sraz i šesta pobjeda Tsitsipasa. Prvi Grk u jednom grand-slam finalu do danas je izgubio sva tri polufinala na najvećim turnirima.

The Roland-Garros crowd erupts as they learn they're allowed to stay and watch the end of Nadal-Djokovic #frenchopen2021 pic.twitter.com/nHWUFqgIGD