Dodijeljene Državne nagrade za sport: Knego, Bebić i Novoselac dobili Bučara za životno djelo

Državna nagrada za sport "Franjo Bučar" najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. U povijesti Republike Hrvatske od 1991. do 2025. godine dodijeljeno je ukupno 87 nagrada za životno djelo i 414 godišnjih nagrada. A tri nagrade za životno djelo ovaj put su otišle u ruke igračkih legendi iz loptačkih sportova – košarkašu Andru Knegi, vaterpolistu Milivoju Bebiću i nogometašu i nogometnom treneru Martinu Novoselcu.

Splićanin Milivoj Bebić (66) u svoje doba bio je najbolji svjetski vaterpolist i osvajač olimpijskog zlata i srebra. Gospar Andro Knego (69) pak osvajač je tri olimpijske medalje (zlato, srebro i bronca), a s Cibonom je osvojio naslov klupskog prvaka Europe (1985.). Martin Novoselac (75) je pak, nakon igračke karijere, djelovao kao trener, a od 1989. do umirovljenja (2015.) bio je uključen u rad s mlađim uzrasnim kategorijama u Hrvatskom nogometnom savezu.

Dvanaest dobitnika godišnje nagrade čine pak 11 imena pojedinaca i jedan klub, a to je Taekwondo klub Marjan, prava tvornica medalja, najproduktivniji klub našeg najtrofejnijeg borilačkog sporta u čije ime je nagradu preuzela Lucija Zaninović, trostruka europska prvakinja i osvajačica olimpijske bronce. Osim kluba, "Bučara" je dobio i Toni Kanaet, danas trener u Marjanu, inače osvajač olimpijske bronce i dvostruki prvak Europe.

Od uspješnih sportaša iz prošlosti nagrađen je još i prvak Europe u bacanju kugle, recentno umirovljeni Filip Mihaljević, a od aktivnih osvajača na listi od 12 dobitnika godišnje nagrade našli su se osvajači svjetskih bronci u borilačkim sportovima – boksač Gabrijel Veočić i hrvač Karlo Kodrić. Iz sfere borilačkih sportova dolazi još jedan ovogodišnji laureat, a to je Dragan Crnov, izbornik i klupski trener dvostruke svjetske džudaške doprvakinje Lare Cvjetko. Mihaljevića je za ovu nagradu predložio HOO, baš kao i Biserku Vrbek, svojedobno svjetsku prvakinju u gađanju malokalibarskom puškom (1986.) te članicu zlatne hrvatske ekipe s Prvenstva Europe 1993. Inače, gospođa Vrbek je dugogodišnja pravnica HOO-a.

Uvažene su i dvije nominacije Hrvatskog paraolimpijskog odbora pa su godišnje nagrade dobili i Luka Baković, brončani paraolimpijac iz Pariza, ali i brončani kuglaš na posljednjem WPA Svjetskom prvenstvu u New Delhiju. Nagrađen je i njegov trener Marko Mastelić, kojeg znamo i po tome da stoji i iza uspjeha hrvatskih kuglaša – europskog prvaka Filipa Mihaljevića i svjetskog brončanog Stipe Žunića.

Od četvorice predloženih vaterpolista ove godine izabrani su Petar Muslim, zlatni olimpijac iz Londona i sportski direktor HAVK-a Mladost, te Vjekoslav Kobešćak, srebrni olimpijac iz Atlante i dugogodišnji trener Vaterpolskog kluba Jug, koji je s tim klubom bio i trenerski prvak Europe. Godišnjeg "Bučara" dobio je i vrhunski gimnastički sudac Mario Vukoja. On je peterostruki sudački sudionik Olimpijskih igara, predsjednik je Tehničkog odbora za mušku sportsku gimnastiku Europske federacije, a kao takav i kandidat za predsjednika Europskog gimnastičkog saveza.