Djevojka o kojoj je brujila Hrvatska: Ostala sam bez prihoda, a sinu treba kupovati mlijeko

Milica Dabović (38) bivša je srbijanska košarkašica i nekadašnja reprezentativka, a u hrvatskoj javnosti o njoj se puno pisalo kada je 2013. potpisala za Novi Zagreb.

Dabović je bila uspješna košarkašica, a zbog njenog izgleda neki su je zvali i "srbijanskom Antonijom Mišurom". Bila je burnoj u vezi s Hrvatom Šimom Šiklić Simonom kojem je 2017. godine zabranjen ulazak u Srbiju na godinu i pol zbog fizičkog zlostavljanja svoje partnerice.

Milica je u međuvremenu završila svoju košarkašku karijeru pa su joj pali i prihodi. Nedavno je otkriveno da na Instagramu prodaje svoju odjeću kako bi zaradila.

- Od veljače sam bez stalnog angažmana i redovitih prihoda. To je privremena situacija, dok ne prođe ova korona-kriza. Na jesen će, sigurna sam, sve biti drugačije i bolje. Ipak, do tada treba plaćati račune, kupovati hranu, mlijeko za sina Stefana... - rekla je Dabović za srbijanske medije i dodala:

- Nemam se čega stidjeti. Borac sam. Nikada nisam bježala od posla: čuvala sam koze, nosila vreće cementa od 50 kila, zidala, kopala... Ako zatreba, sve to ću raditi ponovo, ali nije dotle došlo. Ljepše je reći ja sam svome sinu i tata i mama, ljepše zvuči nego "samohrana majka".

Tvrdi da ju je otac djeteta napustio pred sam kraj trudnoće.

- Ta tema me najviše boli. Krivim sebe što sam izabrala najgoru moguću osobu da bude otac mog djeteta. O njemu ću pisati u knjizi, što je on nama uradio i kako nas je izmanipulirao. Ne mogu vjerovati da jedan otac može da uraditi to svom djetetu. Željela sam da moje dijete ima oca, dala sam mu i više od deset šansi, a on je svaku prokockao i nije ga interesiralo vlastito dijete. Bolje je da moj Stefan nema oca, nego da ima ovakvog. Mom sinu nedostaje očinska figura, jedno vrijeme svakog muškarca zvao je "tata, tata". Zbog toga mi se srce raspadalo u milijun komada, ali ima mene i to je najbitnije - rekla je Milica Dabović.