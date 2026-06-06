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BIO JE NEDODIRLJIV

Jugoslavensku legendu ponzili su za sva vremena. U kafiću doživio sramotu o kojoj bruji regija

Leskovac: Izbornik srbijanske nogometne reprezentacije Dragon Stojković nakon poraza od Albanije podnio ostavku
Elmedin Hajrovic/ATAImages
VL
Autor
vecernji.hr
06.06.2026.
u 16:30

Dragan Stojković Piksi, nekadašnja ikona Crvene zvezde, doživio je neviđeno poniženje na stadionu koji ga je proslavio. Grupa navijača istjerala ga je iz kafića, što je kulminacija sukoba koji tinja već više od jednog desetljeća

Peta Zvezdina zvijezda, Dragan Stojković Piksi, doživio je novo poniženje od navijača kluba u kojem se proslavio. Prema pisanju srpskog Sportkluba, Stojkovića je prije nekoliko dana grupa navijača istjerala iz kafića na stadionu "Rajko Mitić". Incident se dogodio u lokalu u vlasništvu legendarnog vratara Stevana Stojanovića Dike, koji je pokušao smiriti situaciju, no bezuspješno. Navijači su bili odlučni u namjeri da Piksi napusti kompleks stadiona, što je on na kraju mirno, bez rasprave, i učinio. Ovaj događaj gotovo je identična preslika onog iz siječnja 2012. godine, kada je na isti način potjeran iz drugog kafića na Marakani, potvrđujući da mu navijači ništa nisu oprostili.

Korijeni animoziteta sežu u period od 2005. do 2007. godine, kada je Stojković bio predsjednik Crvene zvezde. Iako je klub tada osvojio dvije dvostruke krune, Delije, najvatreniji navijači Zvezde, nikada mu nisu oprostili način na koji je vodio klub, a pogotovo financijsku situaciju koju je ostavio iza sebe. Terete ga za značajno povećanje duga, postavljajući javno pitanje kako je dug narastao s pet na 20 milijuna eura, unatoč prodaji igrača u vrijednosti od 40 milijuna eura. Upravo ga zbog toga smatraju glavnim krivcem za "desetljetni potop" koji je uslijedio nakon njegova odlaska s funkcije.

Svoj su stav navijači jasno iskazali i u svibnju 2022. godine tijekom finala Kupa Srbije. Dok je Stojković, tada kao izbornik reprezentacije, sjedio u svečanoj loži, Delije su razvile transparent s nedvosmislenom porukom: "Nikad nije bila tvoja. Ti nikad nisi bio naš. Decenijskog potopa poslije tebe sjeća se svaki zvezdaš. Sajonara." Time su se i javno odrekli jedne od svojih najvećih igračkih legendi, a posljednji incident u kafiću samo je brutalan podsjetnik da je za njih Piksi postao persona non grata, osoba kojoj je pristup na Marakanu trajno zabranjen. Od idola nacije postao je simbol svega što zamjeraju.
Ključne riječi
nogomet Jugoslavija Crvena zvezda Dragan Stojković Piksi

Komentara 6

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Avatar Le-Freak
Le-Freak
16:35 06.06.2026.

Brrruummm, brrrruuuji regija. Jel to brusilica u Rijeci ili nesto drugo. Znam da cela regija pet bruji.

XM
Xman
17:18 06.06.2026.

Nije to nikakav klub navujaca nego klub mafijasa .Ti klubovi su samo paravan za mafijase i mora da im se Piksi zamjerio.

SI
SirUlrich
17:04 06.06.2026.

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