Dinamovac od dva milijuna eura konkurira za Varaždin, Čačić: Imamo probleme s izostancima

Pred Dinamom je jedno od nezgodnijih gostovanja, plavi u Varaždinu nikad nisu lako dolazili do bodova, uostalom tamo su i izgubili prva dva boda u ovom prvenstvu. Plavi u taj susret ulaze nakon dvije i pobjede i dva remija u nastavku prvenstva i bodovi su im svakako potrebni da bi i dalje mirno plovili kroz prvenstvo s opipljivom bodovnom razlikom.

Upitni Ademi i Petković

Dinamo je uspješno apsolvirao i utakmicu kupa, rutinski je prošao preko Splita do četvrtfinala, no nakon te utakmice plavi imaju i nekih kadrovskih problema.

– Donijela nam je ta utakmica neke neželjene posljedice, pa tako Bočkaj ima problema s butnim mišićem, Menalo je imao potres mozga, Ademi je imao virozu, vidjet ćemo je li spreman biti u kadru – rekao je trener plavih, a upitan je i Bruno Petković koji je imao crijevnu virozu i tek će se vidjeti hoće li konkurirati za današnji susret s Varaždinom.

No imat će na raspolaganju posljednje i jedino pojačanje iz tek završenog prijelaznog roka – Maura Perkovića.

– On je u petak odradio prvi trening s našom momčadi i kandidirat će za nedjeljnu utakmicu. Bez obzira na neke naše probleme, i dalje imamo respektabilan fond igrača i želimo pobjedu u Varaždinu. Znamo da nas čeka vrlo zahtjevna utakmica, Varaždinci igraju dobar nogomet, rasterećeni su, uvijek je teško igrati protiv njih. Varaždin je bio čak i bolji u tom našem jesenskom remiju tako da znamo što nas čeka. Ali mi želimo izvući maksimum, osvojiti tri boda, a vidjet ćemo hoćemo li u tome uspjeti – dodao je trener Dinama.

U pet odigranih utakmica u nastavku prvenstva Varaždin je upisao jednu pobjedu, protiv svog konkurenta za četvrtu poziciju i susjeda Slavena Belupa, remizirao je s Goricom i Lokomotivom, a onda dvaput izgubio, od Istre u Puli kasno primljenim pogotkom, pa od Hajduka kod kuće.

Možemo mi i s plavima

– Igre Varaždina čak su i bolje od rezultata koje su ostvarili u posljednje vrijeme. Izgubili su u zadnjoj minuti u Puli, a bili su bliži pobjedi. Ali to je nogomet, dogodi se da rezultat nije uvijek u skladu s igrom, no na kraju se sve to uvijek nekako izravna. Pokazali su da su kvalitetna momčad te idemo tamo s respektom. I protiv Hajduka su bili ravnopravni do isključenja. Nema sumnje, čeka nas snažan suparnik koji ima i neka nova imena koja su im došla tijekom ove zime, satkani su od igrača koji žele afirmaciju, motivirani su i zbog toga su tu gdje jesu na ljestvici – kazao je Čačić.

– Kako god nam je teško te cijenimo i poštujemo Dinamo, opet se s druge strane veselimo ovoj utakmici jer sigurno će moji igrači iz sebe izvući maksimum s obzirom na to da će igrati protiv najbolje momčadi u državi, a ako budemo takvi, normalno je da se nadamo i da želimo doći do pozitivnog rezultata. Pokazali smo u dosadašnja dva susreta da možemo igrati s Dinamom – rekao je trener Varaždina Mario Kovačević.

