Dinamo u problemima pred Varaždin: Upitan je kapetan Ademi, drugi igrač dobio potres mozga

Zagrebački Dinamo sutra od 15 gostuje kod Varaždina u 22. kolu SuperSport HNL-a, a trener Ante Čačić ima dosta problema u sklapanju prve jedanaestorke. Kapetan Arijan Ademi, Petar Bočkaj i Luka Menalo pod upitnikom su za ogled protiv Varaždinaca, priznao je to i Čačić na press konferenciji.

- Bočkaj ima problema s butnim mišićem, Menalo je dobio lakši potres mozga, Ademi se otprije muči s virozom, vidjet ćemo kakvo će u nedjelju biti njihovo stanje. Drugi bi trebali biti spremni - izjavio je Čačić i najavio Varaždin.

- Neću reći ništa novo ako kažem kako nas u Varaždinu očekuje zahtjevna utakmica. Oni cijelu sezonu igraju dobar i rasterećen nogomet, pogotovo pred svojom publikom. Evo i jesenas nam je tamo bilo teško, odigrali smo 1:1 iako je Varaždin u nekim dijelovima susreta bio i bolja momčad. Dinamo svugdje ide na tri boda, tako i u Varaždinu. Izgubili su u zadnjoj minuti u Puli, to je nogomet, dogodi se. Rezultat ne prati uvijek igre, ali oni su tijekom sezone pokazali kako protiv svakoga igraju svoj nogomet. Evo, zadnju su utakmicu uvjerljivo izgubili od Hajduka, ali su do isključenja bili ravnopravni. Sad su im došli i neki novi igrači, to je momčad od pojedinaca željnih afirmacije, imaju dobru atmosferu i zajedništvo.

Jedino novo ime u Dinamovom rosteru je 19-godišnji stoper Mauro Perković koji je pristigao iz pulske Istre 1961 i konkurirat će za nedjeljni ogled.