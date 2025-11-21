Naši Portali
FUTSAL

Dinamo u sjajnom derbiju slavio protiv prvog pratitelja

Zagreb: Susret Futsal Dinama i Torcide u 3. kolu SuperSport HMNL-a
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
21.11.2025.
u 21:07

Za Dinamo su pogotke postigli Novak, Mitrović i Kalajdžić, dok su za Olmissum poentirali Sušac i Čekol (autogol)

Futsal Dinamo i Olmissum u sklopu šestog kola Hrvatske malonogometne lige odigrali su vrlo napetu utakmicu u Podsusedu, a Dinamo je pobijedio 3:2 i došao na vrh ljestvice.

U šestoj minuti Čop za Dinamo lijepo prolazi po desnoj strani, a zaustavlja ga obrana Olmissuma. Loptu je dočekao Tiho Novak koji punom snagom kreće prema golu gostiju i snažno zabija za 1:0.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Već minutu nakon Dinamo je povećao na 2:0. Rozga je izašao na dugu loptu, ali ju nije uspio sačuvati. Na njoj se našao Mateo Mitrović koji kroz noge postiže svoj prvijenac u plavom dresu.

Bilo je nekoliko izglednih situacija s obje strane, no na poluvrijeme se otišlo s 2:0 za Dinamo.

U nastavku je Olmissum malo bolje ušao u susret, a plod toga vidjeli smo već nakon dvije minute. Lijep pogodak za smanjenje prednosti Dinama postigao je u 22. minuti Romeo Sušac

Novo povećanje prednosti vidjeli smo za plave. Ponovno, ovaj put priznato, za razliku od ranijeg nepriznatog pogotka, Kalajdžić je zabio na asistenciju Čekola. Dinamo je proslavio, a Olmissum ubrzo nakon toga još jednom smanjio prednost domaćina. Nakon udarca Vanhe autogol je postigao Čekol za smanjenje rezultata na 3:2.

Nakon šest utakmica Dinamo je na prvom mjestu s 15 bodova i gol-razlikom od +20, dok je Olmissum drugi s 12 bodova, no preskočiti ga može Torcida pobijedi li protiv Rijeke.
hmnl Olmissum futsal Dinamo

Kupnja