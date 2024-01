Dinamo slavio u generalnoj probi: Petko napustio blato u Rovinju, debitirao Ogiwara

Nogometaši Dinama su odigrali svoju posljednju pripremnu utakmicu u Rovinju. U susretu zatvorenom za javnost plavi su imali i dosad najjačeg suparnika, lidera poljske lige Śląsk koji su pobijedili s 3:2. Tako su pripreme zaključili s pet pobjeda u pet utakmica i vraćaju se u Zagreb.

Za ovaj susret koji je bio i svojevrsna generalna proba pred nastavak sezone (plavi već u utorak igraju zaostalu utakmicu 4. kola u Kranjčevićevoj s Lokomotivom) trener Sergej Jakirović izveo je udarni sastav, a u završnih 20 minuta predstavio se i Japanac Takuya Ogiwara.

No ova utakmica teško je mogla dati ozbiljnije odgovore o igri plavih jer igralo se po kiši i vrlo blatnjavom terenu. Po tim nemogućim uvjetima plavi su poveli nakon Mišićeva udarca iz kuta, Perković je pogodio glavom u 23. minuti. Ubrzo su Poljaci izjednačili, ali je onda gotovo odmah Ademi donio novu prednost maksimirskoj momčadi koja je trajala do 44. minute kada je plava obrana napravila novu grešku na lošem terenu, a Poljaci stigli do 2:2.

U nastavku su uvjeti bili još gori i brzo je Petković sam napustio travnjak, ne znamo je li zbog ozljede ili ljutit zbog očajnog terena, a Poljaci su zaprijetili novim prilikama. No poveo je Dinamo, napravljen je jedanaesterac na Ristovskom, a Brodić je pogodio za 3:2 u 56. minuti te je to bio i konačni rezultat ove utakmice.

Dinamo je igrao u sastavu: Zagorac – Ristovski (od 70. Ogiwara), Živković, Theophile, Perković – Mišić (od 70. Sučić) – Kaneko (od 70. Halilović), Ademi, Baturina (od 70. Bulat), Hoxha – Petković (od 53. Brodić).