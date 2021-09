Dinamo prodao Kastratija Legiji i izgubio gotovo 5,5 milijuna kuna na njemu!

Lirim Kastrati (22) više nije nogometaš Dinama! S krajem prijelaznog roka otišao je u varšavsku Legiju za 1,3 milijuna eura, što znači da su plavi time izgubili 700.000 eura!

Naime, za dva milijuna eura kosovski je reprezentativac stigao u veljači prošle godine iz Lokomotive. Iako je često bio član prve momčadi, odigrao ukupno 51 utakmicu, zabio četiri gola i devet puta asistirao, nije se nametnuo. Do te mjere da su u Maksimiru bili spremni izgubili gotovo 5,5 milijuna kuna na njemu. Preciznije, izgubili su 5,24 milijuna kuna.

Kosovaru je pak ovo jako dobra prilika jer Legija je momčad u naletu, koju je Dinamo uz mnogo muke prošao u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka.

- Bok, ja sam Lirim i sretan sam što sam u Varšavi. Jedva se čekam susresti s navijačima - izjavio je Kastrati.

