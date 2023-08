Dinamo pred dovođenjem Stojkovića i Kačavende. Evo koliko će plavi platiti za dva dragulja

Pregovori između Dinama i Lokomotive bliže se, izgleda, kraju. I to kraju koji bi trebao značiti prelazak Lukasa Kačavende i Luke Stojkovića u Dinamo. Sve bi trebalo biti odrađeno tijekom tjedna koji je pred nama, još su ostali samo neki detalji oko tih transfera, ali ne značajniji da bi trebali spriječiti taj posao. Iako, uvijek treba biti oprezan, dok ugovori nisu potpisani, uvijek se nešto može izjaloviti.

Toplak ih uveo u prvu momčad

O novcu nitko ne želi govoriti, spominjalo se prvo pet milijuna za ta dva igrača u paketu iako je prvotno Lokomotiva baratala iznosom od 11 milijuna eura, sad bi to moglo na kraju biti pet i pol ili sedam milijuna eura za 19 i 20-godišnjaka s Kajzerice. Moguće je da znači odlazak Luke Ivanušeca, u ovom trenutku ponajboljeg igrača Dinama. Nizozemski mediji tvrde da je to gotova stvar, pa čak i da će se Feyenoordu priključiti već nakon prve utakmice Dinama s AEK-om, da ga neće biti u Ateni iako su u Dinamu bili odbili ponudu od devet milijuna eura, i to do daljnjega. Stoga malo čudno zvuče tvrdnje nizozemskih medija da dolazi već sredinom sljedećeg tjedna, i to za samo 8,5 milijuna eura uz određene bonuse, a plavi su baratali iznosom od 15 milijuna za svog sjajnog igrača.



No Ivanušec će otići prije ili poslije, sigurno je da neće još dugo nositi plavi dres. Njegovim i Majerovim putom sad bi trebali krenuti Lukas Kačavenda i Luka Stojković.

Obojica su u Lokomotivi počeli igrati kad je tamo trener bio Samir Toplak, on ih je priključio prvoj momčadi.

– Lokomotiva je tada bila u teškoj situaciji i, kad sam došao, znao sam da moram nešto mijenjati. Imao sam puno iskusnih igrača u momčadi, a bili smo posljednji na tablici. Kad je bila reprezentativna stanka, tražio sam par juniora za prijateljsku utakmicu. Iskreno, nisam ih znao, ali dečki su došli i u njima sam vidio da imaju žara. Njih dvojica nisu isti tipovi igrača, Kačavenda je agresivniji, a Stojković je tehnički ‘fin’ igrač. Rekao sam tada svom suradniku Lađeviću: “Branko, bolje da ispadnemo s ovim klincima nego s igračima kojima se ne igra.” I Kačavenda je postao vrlo brzo standardan, a Stojković je ulazio. Bio je tada tamo i Roko Šimić, on i Kačvenda su prijatelji, mislim da su i kumovi i to je sve odlično štimalo, a Lokomotiva se spasila od ispadanja – prisjetio se Samir Toplak.

Dođu li u Dinamo, a po svemu sudeći to bi se trebalo dogoditi, vidjet ćemo kako će se snaći u toj zahtjevnoj sredini, puno zahtjevnijoj negoli je to u Lokomotivi.

– Prvo, ako u Dinamu ne budu igrali, onda je to loš potez. Istina je da njih dvojica trebaju odlazak u bolji klub, ali im treba dati i minutažu. Ne vjerujem da ih je Dinamo kupio samo zato da ih makne s tržišta i da ih ima kasnije. No, ako će ih Dinamo već toliko platiti, onda vjerujem da će dečkima dati šansu da se dokažu – kazao nam je Samir Toplak.

Napomenimo kako je Lukas Kačvenda već mogao u inozemstvo, silno ga je željela Genoa, prije godinu i pol dana nudila je osam milijuna eura lokosima koji su pristali na taj transfer za mladića kojem je bilo tek 18 godina. No u dogovoru s obitelji i zastupnikom Markom Naletilićem Kačavenda je odbio taj veliki novac, želio se dalje razvijati u Lokomotivi u kojoj je stalno igrao, bio je i kapetan.



Veliki navijač Dinama

Nažalost, pola godine kasnije na pripremama Lokosa u NIzozemskoj Kačavendi su stradali prednji križni ligamenti. Zbog toga je u prošloj sezoni za Lokomotivu upisao samo 16 nastupa i odigrao manje od tisuću minuta. U ovoj je nastupio u sve tri utakmice, ali nije ni jednu odigrao u cijelosti. On bi trebao konkurirati za poziciju desetke koju zasad čvrsto drži Martin Baturina.

Luka Stojković ima 19 godina, malo manje od godinu dana je mlađi od Kačavende i idealna pozicija mu je lijevo krilo pa, ako Ivanušec doista odlazi, imat će prilike pokazati se. Rođen je u Zagrebu, no kao dijete se preselio nedaleko od Ivanić-Grada, u Novoselec gdje je i počeo igrati dok ga nisu primjetili skauti Lokomotive. Bilo mu je malo naporno putovati stalno u Zagreb, no uz njega su bili mama Ivana i tata Jurica.



Prije mjesec dana nagađalo se da bi Hajduk za njega Lokomotivi mogao platiti tri milijuna eura, ali to se očito nije dogodilo, a i pitanje je kako bi tamo snašao s obzirom na to da se zna kako je veliki navijač Dinama. I sam je rekao da bi za njegov razvoj najbolji bio prelazak u Dinamo, a sad bi mu se ta želja i mogla ispuniti.