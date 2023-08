Bivša zatvorenica grčkih zatvora poručila roditeljima navijača: 'Možeš biti osuđen bez dokaza'

Svim hrvatskim navijačima određen je istražni zatvor, javljaju grčki mediji, dok istovremeno njihove obitelji traže pomoć hrvatskih vlasti da im pomognu u strahu od osvete koja bi mogla čekati njihovu djecu u zatvoru. Možda najbolje što ih čeka zna književnica i bivša članica kriminalne organizacije Pink Panter Olivera Ćirković koja je u grčkim zatvorima provela čak osam godina.

"To što je Grčka u EU, da se hrvatski narod ne nada da je to Europska unija. Sve ide usporeno, istraga jako sporo i aljkavo, i to što nema dokaza da se ne nadaju pretjerano, na grčkim sudovima lako možeš biti osuđen bez dokaza, a na drugom sudu postoji šansa da kazne padnu", kazala je Olivera Ćirković za RTL.

Roditeljima privedenih poručila je da se naoružaju strpljenjem jer "ovo nije ni počelo i trajat će do beskonačnosti".

"Oni svojoj djeci ne mogu pomoći nikako osim financijski, da imaju novac što više novca unutra i onda će lakše preživjeti i pritvor i zatvor", smatra Ćirković.

VIDEO: Grci: Otkriven uzrok i točno vrijeme smrti grčkog navijača. Našao se među sukobljenim huliganima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Malenica: Poduzet ćemo sve da olakšamo navijačima

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica poručio je da će hrvatska Vlada i Ministarstvo poduzeti sve da olakša navijačima uhićenima u Grčkoj preuzimanje kaznenog progona ili preuzimanje izvršavanja kazne, ali da najprije treba pričekati odluku grčkog suda.

''Prerano je o tome govoriti. Treba pričekati odluku suda u Grčkoj o kaznenim i prekršajnim djelima koja se stavljaju na teret'', kazao je u Malenica u izjavi za medije emitiranoj u nedjelju.

Malenica je ranije zatražio da se hrvatskim državljanima osigura pravo na pravično suđenje, pravnu zaštitu i razumijevanje postupka, kao i druga prava za vrijeme lišenja slobode i za trajanja postupka. Ministar je istaknuo da Republika Hrvatska očekuje da će se u suradnji svih nadležnih tijela tijekom postupka rasvijetliti sve okolnosti navijačkih nereda u kojima je poginuo grčki navijač.

Skupina roditelja i članova obitelji Dinamovih navijača, pritvorenih u Ateni nakon ubojstva suparničkog navijača, uputili su u nedjelju pučkoj pravobraniteljici Teni Šimonović Einwalter apel u kojem traže da poduzme sve potrebne radnje kojima bi se pomoglo uhićenim hrvatskim državljanima. Ranije su pozvali Vladu i Predsjednika RH da učine isto, strahujući od osvete grčkih navijača, kršenja presumpcije nevinosti i prava na pravično suđenje.

Roditelji uhićenih upozorili su i na medijski linč, a od pravobraniteljice su, između ostaloga, zatražili da učini sve napore kako bi se uhićene stavilo u jedan zatvor, sve zajedno, te da ih se ne razdvaja radi njihove sigurnosti.