Dinamo ga nije želio dovesti, a danas je velika zvijezda i najbolji strijelac Porta

Dinamo je uspješno prošao i preko Rijeke, s 2:1 pobjedom plavi su prošli i to pretposljednje kolo i samo potvrdili svoj primat u našoj ligi. Ostaje im smo "oproštajka" od ove sezone, posljednja utakmica s Goricom u Maksimiru,na koju je i Igor Bišćan pozvao navijače kako bi zajedno proslavili još na Poljudu osigurani naslov prvaka.

Na Rujevici je ponovno briljirao Luka Ivanušec, taj dečko radio je velik nered u redovima Rijeke, zabio krasan gol, sve napravio kod drugog koji je posebno razveselio Sadegha Moharramija, koji je postigao svoj prvi pogodak u seniorskoj konkurenciji, računajući Dinamo, Lokomotivu, Persepolis, Malavan i reprezentaciju Irana. Odigrao je u nedjelju svoju 105. utakmicu za plave, a ukupno je odigrao 242 seniorske utakmice.

Tudor: Taj je za Barcelonu



Nakon što je u Omanu u nogometnom savezu obavio svoj posao, javio nam se nekadašnji trener plavih, danas izbornik Omana Branko Ivanković.

– Dinamo je apsolutno zaslužio biti prvak iako je imao velik broj oscilacija i da su Hajduk, Rijeka i Osijek bili na razini prošlih sezona, Dinamu bi bilo teško. No, jasno je da ima najbolju momčad i najbolje igra iako su Rijeka i Lokomotiva pokazali svježinu u igri i kvalitetu – veli nam Tanac.

No, nas je zanimao Sadegh Moharrami, iranski reprezentativac u nedjelju je postigao svoj prvi pogodak u seniorskoj karijeri.

– Ja sam ga s 20 godina stavio u utakmici Lige prvaka, tada sam iz momčadi izbacio standardnog reprezentativca jer sam vjerovao u Moharramija i njegove kvalitete, on ima radnu etiku. Premalo je bio iskorišten u Dinamu, ali to je moje mišljenje. Ima golem potencijal i još može napraviti dobar transfer, on je moderni bek i igrač za velike klubove, s njim se može igrati visoko jer je brz i odgovoran. No, drago mi je zbog tog pogotka u Dinamu, izuzetan dečko sjajnog karaktera, on se ne predaje ni nakon svih tih godina, a već je petu godinu u Maksimiru. Meni je najljepše bilo vidjeti oduševljenje njegovih suigrača, očito ga jako cijene i vole.

21.05.2023., stadion HNK Rijeka, Rijeka - SuperSport HNL, 35. kolo, HNK Rijeka - GNK Dinamo.Sadegh Moharrami. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako to da u Persepolisu i reprezentaciji nikad nije zabio?

– S pozicije beka nije baš lako zabiti, sad se malo više oslobodio, pokazao svoje mogućnosti, bit će valjda još toga.

Kako je uopće došao u Dinamo, znamo da ste i vi imali prste u tom transferu?

– Imao sam prste, preporučio sam ga Zdravku Mamiću, poslao neke isječke, potom me Zdravko zvao i oduševio se, a Marijan Vlak ga je došao pogledati na nekoliko utakmica, i dalje je sve bilo na Moharramijevu zastupniku i Dinamu.

Skroman i tih dečko

Je li opravdao vaša očekivanja, tada ste govorili da će vrijediti 10 milijuna eura?

– Za mene je opravdao iako je premalo iskorišten. Eto, nudio sam im i napadača, a Mehdi Taremi (na glavnoj fotografiji) sad je najbolji strijelac portugalske lige (ove sezone za Porto je postigao 21 pogodak, nap. a.), ali kad ponudiš nekog iz Irana, nitko ti ne vjeruje. No, na Moharramija se ni jedan trener ne može požaliti, nije se naigrao koliko sam mislio da će igrati, ali u prvoj fazi u prednosti je bio Stojanović, sad je tu odlični Ristovski. Eto, Bišćan je sad našao mjesta za obojicu, Ristovski odlično igra stopera. No, sjetite se kako je Moharrami odigrao onu utakmicu u Splitu, bio je čudesan. Sjećam se da je nakon te njegove odlične partije trener Hajduka rekao da bi takav Moharrami mogao igrati u Barceloni – veli nam Ivanković.

Kakav status Moharrami ima u Iranu, je li zvijezda?

– Nije, on je jako skroman i tih dečko, nije aktivan na društvenim mrežama kao spomenuti Taremi, on je normalan dečko kojeg svi poštuju, ali nije zvijezda kao Taremi – zaključio je Branko Ivanković o svom bivšem igraču iz iranskog Persepolisa i iranske reprezentacije.

Moharrami ima ugovor s Dinamom do 2025. godine i tek će se vidjeti kakvi su planovi Igora Bišćana s njim. U prvim Bišćanovim utakmicama nije dobio previše prilika, u ta prva tri susreta dobio je samo osam minuta, no Bišćan je obećao da će dati priliku onima koji su manje igrali kako bi vidio koliko mogu, zapravo ih "skenirao" za novu sezonu, i obećanje je ispunio, posljednjih pet utakmica odigrao je po 90 minuta za Dinamo. Bilo je boljih i lošijih izdanja, no tko zna kako bi se Moharrami razvijao da ubrzo nakon one spektakularne utakmice protiv Hajduka nije došlo do prekida prvenstva zbog koronavirusa.