Dinamo ga je preoteo Arsenalu, bio je čudo od igrača, a sada s 25 godina više ne igra nogomet!

Ovo je samo jedna crtica o tome kako su nogomet u mlađim kategorijama i seniorski nogomet na najvišim razinama zapravo bismo mogli reći – dva različita sporta. Osjetio je to na svojoj koži nekadašnji nogometaš Dinama, svojedobno jedna od najvećih nada otočkog nogometa, Velšanin Robbie Burton.

Nevjerojatno, ali istinito: Robbie Burton ima samo 25 godina i više ne igra profesionalni nogomet! Ili – budimo posve precizni – ne igra ga od 28. listopada 2023. godine, kada je posljednji put nastupio za svoj tadašnji klub, irski Sligo Rovers. Od tada je bez kluba, ne zna se je li ozlijeđen ili je naprosto odustao od nogometa i pronašao neka druga životna zadovoljstva.

Engleski Mirror objavio je priču o Robbieu Burtonu, navodeći kako je dvadesetpetogodišnjak proveo čak 14 godina u Arsenalovom omladinskom pogonu između 2006. i 2020., probijajući se do kapetanske pozicije u kategoriji U-23, čak impresioniravši tadašnjeg trenera prve momčadi topnika Unaija Emeryja, zahvaljujući preporuci Freddieja Ljungberga.

Burton je čak bio član Emeryjeve predsezonske momčadi Arsenala za sezonu 2019./2020., pa je nastupio u drugom poluvremenu u pobjedi od 2:1 nad Bayernom u prijateljskoj utakmici u Kaliforniji.

Iako je Burton svojim izvedbama obećavao kako će jednog dana ući u prvu momčad Arsenala ili čak predstavljati velšku A reprezentaciju, jednostavno mu to nije bilo suđeno. Rastao se s Arsenalom 2020. godine kako bi istražio druge mogućnosti, pridruživši se Dinamu Zagreb u transferu vrijednom 800.000 funta. Transfer u Dinamo imao je veliki publicitet, jer – nikada nije jedan talent iz Engleske bio prešao u Dinamo, a još je u to vrijeme bio „vruć” dolazak briljantnoga Olma iz Barcelone. Sve je upućivalo na to kako je Dinamo s Burtonom napravio sjajan posao.

O svom preseljenju u Zagreb, u veljači 2020. godine, Burton je za The Sun rekao:

- Bio je rizik preseliti se ovdje. Osjećao sam da sam spreman za nogomet u prvoj momčadi i došao sam u godine u kojima mi je trebalo to iskustvo. Povijest Dinama u dovođenju vrhunskih, mladih igrača poput Modrića oduvijek je bila izvrsna. Način na koji su doveli vezne igrače svjetske klase privukao me. Toliko je hrvatskih reprezentativaca prošlo ovdje. Ovo je sjajno mjesto za biti mlad igrač.

Pa ipak, stvari za Burtona u Zagrebu nisu išle po planu. Mladi igrač odigrao je samo 17 utakmica za prvu momčad između 2020. i 2023. godine, umjesto toga odsluživši posudbe u Istri 1961 i Sligo Roversu - prije nego što je trajno prešao u potonji ljeti 2023. sporazumnim raskidom ugovora s Dinamom. Posljednje minute u HNL-u odigrao je u dresu Istre 1961 u kolovozu 2021. godine u Šibeniku. Trener mu je bio Gonzalo Garcia.

Burton je odigrao još samo sedam utakmica za Sligo Rovers tijekom sezone 2023. prije nego što ga je na kraju sezone otpustio klub iz irske Premier lige. Od tada je bez kluba i nije predstavljao ni selekciju Walesa na seniorskoj razini. Za selekciju U-21 te zemlje ima devet nastupa.