Dinamo dovodi topnika iz Novog Pazara, razarača hrvatskih mreža!

Zagrebački Dinamo očito je pronašao zamjenu za Marija Budimira, napadača koji je nedavno napustio Maksimir i otišao u Persepolis. Stiže Komnen Andrić, 23-godišnjak rođen u Novom Pazaru visok 189 cm, trenutačno prvi strijelac HNL-a s deset pogodaka.

Andrić je u Zaprešić stigao krajem kolovoza 2017. godine iz portugalskog Belenensesa, a upisao je i nekoliko nastupa za mladu srpsku reprezentaciju.

- Očekujemo da će se do kraja dana riješiti dokumentacija i da će se već u nedjelju priključiti ostatku momčadi u Beleku. Istina, slijedi još liječnički pregled, no bude li sve u redu, on će biti taj napadač kojeg smo tražili - odgovorio je Nenad Bjelica i dodao:

- Teško je bilo pronaći igrača ljudskih i nogometnih vrlina Marija Budimira, ali vjerujem da se Andrić u tu sliku apsolutno uklapa. Istina, bilo je još kandidata, ali Andrić je u zadnjih 39 nastupa zabio 21 gol i to treba poštovati. Očekujem da će biti pojačanje - zaključio je strateg modrih.

Andrić je svojedobno odbio Dinamo, a bio je dio generacije srpske U20 reprezentacije koja je na Novom Zelandu 2015. osvojila naslov svjetskog prvaka. Na njegovu žalost, na samom prvenstvu nije sudjelovao zbog ozljede.

Mreže diljem HNL-a je tresao i lani, kada je upisao osam pogodaka u 17 nastupa.