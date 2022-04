Dinamo dovodi Josipa Drmića iz Rijeke? Evo kako je tu priču komentirao Kopić

Mogla bi to biti "vesela" utakmica jer takvih je bilo između ova dva suparnika, sraz Rijeke i Dinama na Rujevici sad je u fokusu naše nogometne javnosti. Jer, ovo prvenstvo je takvo da svaka utakmica može usmjeriti njegov rasplet, a pogotovu je tako kad se sreću izravni konkurenti za naslov. Rijeka se nakon dva neočekivana posrtaja, poraza od Hrvatskog dragovoljca i Gorice vratila, pobijedila je Istru i sad ipak s puno više samopouzdanja čeka današnji sraz s Dinamom.

– Tom smo pobjedom vratili samopouzdanje, dobra energija se osjeti u momčadi i s optimizmom dočekujemo utakmicu protiv Dinama. Znamo što nam donosi pobjeda, znaju to i igrači i motiva neće nedostajati. S Dinamom smo ove sezone imali nekoliko spektakularnih utakmica. Dinamo je izrazito kvalitetna momčad, a mi ćemo morati biti pravi u svim fazama igre, a u takvim utakmica ponekad treba imati i malo sreće. Uvježbavali smo nekoliko taktičkih opcija, ali držim da je najvažnije da imamo pravu energiju – rekao je trener Rijeke Goran Tomić kojem su brojni predviđali da bi mogao u Dinamo, no on je ovih dana produžio ugovor s Rijekom.

S druge strane Željko Kopić, iako ima onih koji mu traže nasljednika, ima sve u svojim rukama, ima prvo mjesto, bodovnu prednost i s ovom utakmicom na Rujevici, s tri nova boda, mogao bi napraviti novi veliki korak k naslovu prvaka.

– Svaka utakmica nosi tri boda, svaka je bitna, i za njih i za nas je ova utakmica bitna, a bodovi s ove utakmice mogu usmjeriti sezonu – kazao je trener Dinama Željko Kopić.

Nagađa se da bi Dinamo na ljeto mogao posegnuti za napadačem Rijeke Josipom Drmićem iako je upitno bi li mogao izdvajati ogroman novac za njegovu plaću, kao igrač Norwicha ima godišnje 2,5 milijuna eura.

– Josip Drmić je svojim dosadašnjim izdanjima pokazao da je kvalitetan napadač, ali u ovom trenutku to nisu teme za razgovor. Kada podvučemo crtu, onda ćemo razgovarati o svim potencijalnim odlascima i dolascima – nije puno želio o toj temi Kopić koji ne može računati na Ivanušeca, Bulata i Menala, a od svih ostalih, koje izabere za ovu veliku utakmicu, očekuje da budu na pravoj razini u ovom pravom derbiju koji može sve zakomplicirati na vrhu u slučaju pobjede Rijeke, ali i Rijeku izbaciti iz utrke za naslov prvaka. Ulog je velik, nadajmo se da ćemo stoga gledati i veliku utakmicu.

