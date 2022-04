Hoće li Dinamo drsko i šokantno nastaviti tradiciju preotimanja igrača?

Biste li u ovom trenutku sezone postupili kao Damir Mišković i produljili ugovor s trenerom Tomićem, pitali smo najuspješnijega predsjednika Rijeke u bivšoj državi, vitalnoga 89-godišnjaka Ljubu Španjola, koji, usput rečeno, još vozi automobil (“Ali samo po danu”, kaže nam).

– Da, postupio bih isto kao Mišković. Zato što na našemu tržištu u ovom trenutku nema veće trenerske vrijednosti od Tomića. Pokazalo se da je Tomić trener upravo kakav Rijeci treba. On je relativno mlad trener, još uči, još će se nadograđivati, ali on je baš onaj kakvoga je Mišković htio – odgovara nam Španjol.

Zamjerate li Tomiću proklizavanja s Goricom i Hrvatskim dragovoljcem? S te dvije pobjede Rijeka bi bila najbliža naslovu prvaka s obzirom na povoljan raspored utakmica do kraja prvenstva.

– Ne bih za to krivio Gorana Tomića. Više bih to pripisao Rijekinim igračima koji su nakon pobjede nad Hajdukom upali u euforiju, a ja, koji imam ogromno iskustvo rada s igračima, najbolje znam kako je teško prodrijeti u glave igrača. Na njihova stanja teško će utjecati bilo koji trener – tvrdi Španjol i nastavlja:

– Goran Tomić meni se sviđa čak i više od Matjaža Keka, koji je, istina, s Rijekom ostvario neka čuda, ali bilo je to u vremenu kada je Rijeka raspolagala većim budžetom od većine prvoligaša i zapravo jedinoga ozbiljnoga suparnika imala je u Dinamu. A Tomić ih danas ima nekoliko.

Je li Mišković samo vješt trgovac koji na Tomiću želi zaraditi?

– Sumnjam da je u pitanju takva Miškovićeva namjera. Odšteta koju bi Rijeka eventualno dobila za Tomića ne bi bila astronomski visoka i ne bi spasila klub. Vjerujem da se iza produljenja ugovora s Tomićem krije sportski motiv – zaključio je Španjol.

Kad smo već kod Tomića, pred njim je još uvijek povijesna šansa za svoju prvu titulu budući da sva tri derbija, s Dinamom, Osijekom i Hajdukom, igra na domaćem terenu. U dosadašnjih devet derbija ove sezone, Rijeka ima samo dvije pobjede, nijednu na Rujevici, obje nad Hajdukom na Poljudu.

Poput Vuge i Gavranovića

Inače, uoči derbija Rijeka – Dinamo iz maksimirskih je kuloara, očito pomno vodeći računa o tajmingu, puštena priča kako Dinamo na ljeto Rijeci preotima Josipa Drmića. To je, čini se, gotova stvar, i u ovom trenutku izrazito neugodna za Rijekina golgetera. No to je ujedno i nastavak tradicije jer na isti način, drsko i šokantno, Dinamo je svojedobno iz Rijeke dovodio Davora Vugrinca (2006.) i Marija Gavranovića (2018.). Drmić je na ljeto slobodan igrač, a u Maksimiru ga čeka žestoka napadačka konkurencija: Bruno Petković, Komnen Andrić i Deni Jurić. Ili je netko od ovoga trojca već proglašen viškom?