'Deda Franjo bio je slijep, ali je volio ići na Dinamove utakmice i čuti taj žamor'

Među poznatim Zagrepčanima iz svijeta sporta u najveće navijače Dinama svrstavaju se i naša tri sugovornika. A razgovarali smo s košarkaškim reprezentativcem Krunom Simonom, disciplinskim sucem ABA lige Sašom Pavličićem Bekićem te sa skijašem Filipom Zubčićem.

Od njih trojice dvojica će i večeras biti na Maksimiru, a Simon će biti u zrakoplovu za Zadar gdje će sa svojim Anadolu Efesom sudjelovati na tradicionalnom turniru euroligaša.

– U Zagreb iz Istanbula slijećemo u 19.20 sati, a let za Zadar nam je u 21 sat, baš kada Dinamo započinje utakmicu s Atalantom – kaže nam Simon koji je prvi put na Dinamovoj utakmici bio kada je imao samo dvije godine.

– Te se utakmice ne sjećam, ali sjećam se vrlo dobro one prekinute iz 1990. protiv Zvezde. Došao sam s ocem pred stadion, već smo se parkirali kada su počeli nemiri. Neki očev kompić odvezao me doma, a on je otišao na istok – dodaje Simon, koji sebe smatra vrlo ozbiljnim navijačem modrih.

– Ja ne navijam samo kada je dobro i kada se igra Liga prvaka. Išao sam na puno gostovanja, u Hrvatskoj sam bio na svim stadionima, a dok sam igrao u Hrvatskoj, a posebice kad sam bio mlađi, išao sam i na europska gostovanja. Bio sam i u Milanu, onda kada su bili neredi, baš kao i u Zürichu.

Jednim neredima, i to prilično velikim, svjedočio je i Saša Pavličić Bekić. Baš protiv Atalante.

– Te 1990. išao sam u Bergamo, s prijateljem, na svoj 20. rođendan, ali mi nismo sudjelovali u neredima. Navijača Dinama od mene je “napravila” moja mama Ana koja me davne 1977. odvela na utakmicu Dinamo – Rijeka. Kasnije, na Dinamove tekme išao sam s tri godine starijim bratićem Dudom. Znali su s nama ići i deda Franjo i deda Joža. Premda slijep, deda Franjo volio je čuti žamor, osjetiti skakanje navijača, a mi bismo mu opisivali što se događa.

Dudo iz ove priče pokojni je Dubravko Pavličić, negdašnji igrač Dinama i Rijeke vezano za kojeg nam je Saša otkrio nevjerojatnu podudarnost.

– Dudo je u karijeri najčešće nosio broj četiri, a umro je 4. 4. 2012. godine. Četvorku je nosio i u Čileu, kada je njegov naraštaj postao prvak svijeta.

Naš najbolji veleslalomaš Filip Zubčić, zajedno s kolegama, vratio se s ljetnih priprema sa Zermatta i sretan je zbog toga.

– Premda nisam bio tu kada su ulaznice krenule u prodaju, pobrinuo sam se za njih, a sa mnom će i kolega iz reprezentacije Istok Rodeš.

Filipova navijačka strast vezana je uz njegova oca.

– Stari je bio veliki dinamovac pa sam i ja. Kad god idem na pripreme ili na natjecanja, sa sobom uvijek imam Dinamovu zastavu i šal. Kad se natječem, objesim Dinamovu zastavu na balkonu svoje sobe. Premda nisam njihov član, podržavam Bad Blue Boyse, to su pravi i iskreni navijači Dinama.