Dani Olmo nije promijenio klub prije ponoći. Evo što to znači za Dinamo i situaciju oko novca kojeg čekaju

Španjolski nogometaš Dani Olmo nije ostvario izlazni transfer iz redova njemačkog RB Leipziga do subote u 23.59 sati. Postalo je to jasno nakon što je sat vremena prije ponoći katalonski dnevnik Sport objavio da Barcelona tek sada kreće u operaciju dovođenja bivšeg igrača Dinama i aktualnog osvajača Europskog prvenstva. To znači da je istekla klauzula u Olmovom ugovoru s njemačkom klubom po kojoj do 20. srpnja ove godine u 23.59 sati Olmo može stupiti u pregovore s bilo kojim klubom koji se odluči na aktivaciju klauzule od 60 milijuna eura odštete. Naime, iako se pretpostavljalo da će Barca ove subote, prije isteka famozne klauzule potpisati Olma, u tome klubu trenutno nemaju dovoljno novca uslijed financijskih peripetija koje ih već godinama prate. Upravo stoga, u Barceloni se nadaju da bi mogli spustiti cijenu transfera iz Leipziga, budući da se Olmo sigurno želi vratiti u klub iz kojeg je potekao.

Podsjetimo, bivši igrač Dinama je u redove bundesligaša RB Leipziga stigao još 2020. godine nakon pet godina provedenih u zagrebačkom sastavu. S vremenom je postao jedan od najperspektivnijih nogometaša koji još ne igraju u najvećim europskim klubovima, a svojim je igrama privlačio pozornost brojnih velikana. Imao je nekoliko sjajnih izvedbi u Ligi prvaka tijekom proteklih sezona, a time je zaradio i pohvale predsjednika Real Madrida, Florentina Pereza. Ovog je ljeta bio jedan od najboljih igrača Španjolske na putu do osvajanja četvrte titule prvaka Starog kontinenta i podijelio naslov najboljeg strijelca s još nekoliko igrača.

