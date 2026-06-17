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VEČERAS OKO 8.000

Policija objavila koliko se hrvatskih navijača okupilo u Dallasu i je li bilo incidenata i uhićenja

SP 2026 Dallas: Velika povorka hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Hina
17.06.2026.
u 09:15

Lokalna policija je procijenila kako se okupilo više od 3.000 hrvatskih navijača. U srijedu se na stadionu očekuje više od 8.000 hrvatskih navijača.

Tisuće hrvatskih navijača preplavile su u utorak središte Dallasa u velikoj povorci s najvećom hrvatskom navijačkom zastavom. Nakon što je prije nekoliko dana u New Yorku uz East River razvučena najveća hrvatska navijačka zastava, dan uoči ogleda protiv Engleza stigla je i u Dallas.

U središtu trećeg po veličini teksaškog grada održana je parada s konjima i navijačkom zastavom.

Parada je počela u Civic Gardenu, na čelu s konjičkim timom Red Dirt Riders, hrvatskim i američkim zastavama. Iza njih kretale su se svečane kočije, te ogromna hrvatska navijačka zastava duga 100 metara. Navijači su pristigli iz svih krajeva SAD, Europe, te domovine.

FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
SP 2026 Dallas: Velika povorka hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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"Bilo je sjajno, bez ikakvih incidenata, Amerikanci su nas gledali u čudi i fotografirali," kazala nam je skupina Hrvata pristigla iz Detroita.

"Sve je bilo sjajno, ova zastava je postala simbol naših navijača," dodala je ekipa iz Stuttgarta.

Povorka je krenula iz Civic Gardena, a kretala se do Ferris Plaze gdje se nekoliko navijača rashladilo u fontani. Međutim, policija je izjavila da nije bilo uhićenja niti hitnih slučajeva.

Po završetku službenog dijela programa, okupljenima su se obratili predstavnici grada Dallasa i hrvatskog veleposlanstva, nakon čega je uslijedio glazbeni i zabavni program.

"Ponosan sam na svoju zemlju, za neke od nas ovo je putovanje koje se događa jednom u životu," kazao je Duje koji je s obitelji pristigao iz Kalifornije.

Lokalna policija je procijenila kako se okupilo više od 3.000 hrvatskih navijača. U srijedu se na stadionu očekuje više od 8.000 hrvatskih navijača.

Ludnica hrvatskih navijača u Dallasu
Ključne riječi
SP 2026. Navijači Hrvatska reprezenacija

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