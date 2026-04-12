Danas traži pobjedu protiv Hajduka, a nekada je s Torcidom na jugu Maksimira navijao za bijele

Trener Gorice Mario Carević (44), uz stratega Lokomotive Nikicu Jelavića, trenutačno je jedini prvoligaški trener koji je nekada bio nogometaš Hajduka, dapače trofejni igrač bijelih, s naslovima prvaka iz 2001., 2004. i 2005., zatim u Kupu 2003. i u Superkupu 2004. godine.

Mario Carević pripada generaciji igrača koji su odrasli na Poljudu i za koje je Hajduk predstavljao više od kluba. Kao iznimno talentirani veznjak u prvu se momčad probio s 18 godina – debitiravši 9. svibnja 2000. – nagovijestivši kako se na njega može ozbiljno računati.

Igrač s karakterom

U dva je navrata nosio bijeli dres, od 2000. do ljeta 2004. - u kojemu je imao pet nastupa u prvenstvu pa ga se vodi kao sudionika posljednjeg Hajdukovog šampionskog - potom i u sezoni 2006./2007. kada je u Hajduku bio na posudbi iz Stuttgarta. U tom je razdoblju upisao 160 službenih nastupa i postigao 14 pogodaka, no njegov pristup i doprinos momčadi bili su dojmljiviji od same statistike. Bio je igrač s karakterom, borac na terenu i netko tko je duboko razumio što znači igrati za Hajduk pred zahtjevnom splitskom publikom.

Carević je bio važan kotačić momčadi koja se početkom stoljeća ravnopravno borila za trofeje s Dinamom, a upravo su utakmice protiv plavih za njega imale posebnu težinu. Taj naboj osjećao se u svakom duelu, a igrači poput Carevića, koji su potekli iz Hajdukove škole, živjeli su za te utakmice.

U Večernjakovoj arhivi pronašli smo jednu crticu iz Marijeve karijere vezane za derbi s Dinamom, odigran 4. travnja 2001. na Poljudu. Okončan je ishodom 0:0, a Carević ga je ovako opisao:

- Nogomet je bio neprobavljiv, ali zato su navijači pobjednici. Ozračje je bilo predivno, stvarno je užitak igrati pred ovakvom publikom. Ispričavam se što nismo pokazali sve što znamo – kazao je tada Mario.

Posebno se bio osvrnuo na žustrinu dvoboja dinamovcem Sedloskim.

- To je strašno kako me boli! Kako li je samo oteklo (koljeno), nikada tako nešto nisam vidio. Ni voziti auto nisam mogao, do stadiona me dovezao Vuković. Namjerno je išao na mene (Sedloski). Još mi je nešto i govorio... Samo sam ga gledao kroz izmaglicu, od boli mu nisam ništa mogao ni odgovoriti – ispričao je Carević Večernjaku.

Na maksimirskom jugu

Jedan od najpamtljivijih trenutaka njegove karijere vezan uz derbi dogodio se dok uopće nije bio u sastavu Hajduka. Zbog nakupljenih žutih kartona morao je propustiti gostovanje kod Dinama na Maksimiru, no umjesto da utakmicu prati iz jedne od loža, kao što je to običaj, Carević se odlučio na potez koji je oduševio navijače Hajduka: svoj je klub bodrio s južne tribine maksimirskog stadiona, zajedno s najvatrenijim pripadnicima Torcide. Taj čin pokazao je njegovu potpunu odanost i poistovjećivanje s navijačima.

Nakon završetka igračke karijere, Carević se posvetio trenerskom poslu, a sudbina ga je ponovno vratila na Poljud. U rujnu 2018. godine postao je pomoćnik Zoranu Vuliću, treneru pod kojim je i sam igrao i osvajao trofeje. Carević je bio igrač kojeg je Vulić najčešće koristio tijekom svojih nekoliko mandata na klupi Hajduka, što svjedoči o velikom povjerenju koje je imao u njega.

Iako je ta trenerska epizoda kratko trajala, bio je to još jedan dokaz neraskidive veze između Carevića i splitskog kluba. Kasnije je samostalno vodio nekoliko klubova, gradeći novu karijeru, no za navijače Hajduka ostat će upamćen kao igrač koji je osvajao trofeje i koji se nije libio stati na navijačku tribinu s onima kojima je bijela boja svetinja.

Zanimljivo, sudbina je htjela da Mario Carević u jednom trenutku svoje trenerske karijere bude koban za Hajduk: tri kola prije kraja prošlog prvenstva, u trenucima kada je Hajduk s Gattusom na klupi bio glavni kandidat za titulu, Gorica ga je na svom terenu zaustavila odigravši 1:1. Ta dva izgubljena boda bila su fatalna za Hajdukove šampionske ambicije.

U siječnju pak ove godine, baš uoči susreta s Hajdukom, Gorica je produljila suradnju s trenerom Carevićem do kraja sezone 2026./2027.

- Ovo nije samo produženje ugovora – ovo je poruka. Poruka da se vjeruje u rad, karakter i budućnost kluba – objavila je tada Gorica i na neki način ispisala jedno važno poglavlje svoje povijesti.

Mario Carević u Splitu će 60. put s klupe voditi momčad Gorice, a do kraja sezone postat će najdugovječniji prvoligaški trener Gorice. Za sada je to još uvijek Sergej Jakirović sa 62 vođene utakmice.