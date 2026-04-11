ČEKA SE NALAZ STRUKE

Bekavac: Ideja o rušenju Poljuda zgrozila je javnost

Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split
Autor
Slavica Vuković
11.04.2026.
u 11:13

Splitu treba jedan moderan stadion koji će zadovoljiti sve potrebe, kaže gradonačelnik Šuta

Nakon više od osam sati rasprave, vijećnici su okončali tematsku raspravu o Poljudu i stadionskoj infrastrukturi usvajanjem zaključaka u kojima nije definirana sudbina splitskog stadiona. Jedna od podloga za donošenje potrebnih odluka bit će nalazi stručne skupine za armiranobetonsku i krovnu konstrukciju Gradskog stadiona Poljud, koju će osnovati Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a takav je zaključak, među ostalima, usvojen na maratonskoj sjednici splitskog Gradskog vijeća.

Stručna skupina Ministarstva

Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je kako je s ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem već razgovarao o sastavljanju stručne skupine u kojoj će biti angažirani statičari, arhitekti i konzervatori koji će detaljno utvrditi stanje stadiona.

Isto tako, zaključeno je da je Gradu Splitu, uz moderan nogometni stadion, potreban i atletski stadion na Brodarici. Gradsko vijeće ističe da je, s obzirom na okolnosti i mogućnosti financiranja koje se pružaju, kao i važnost sporta i sportske infrastrukture u Splitu, potrebno žurno poduzeti potrebne korake i o tome ih izvještavati. Prihvaćen je i zaključak o pokretanju izgradnje Hajdukova kampa u Stobreču.

Iako su vijećnici bili suglasni da Splitu i Hajduku treba novi stadion, nisu postigli dogovor o tome što će biti s Poljudom. – Ovoj smo temi od početka pristupili potpuno transparentno, odgovorno i bez politizacije, a svu smo dosad izrađenu dokumentaciju učinili javno dostupnom. U stalnoj smo komunikaciji s Hajdukom, a Vladi i resornom ministarstvu graditeljstva uputili smo inicijativu za osnivanje stručne skupine koja treba dati zaključnu ocjenu postojećeg stanja armirano-betonske i krovne konstrukcije Gradskog stadiona Poljud u Splitu, na temelju svih dosad izrađenih analiza, elaborata i stručnih recenzija – naveo je gradonačelnik Šuta i podsjetio kako su naručili i javno predstavili studiju izvodljivosti.

– Jednako je važno do kraja utvrditi stvarno stanje armirano-betonske i krovne konstrukcije, jer se samo na temelju cjelovite stručne procjene može donijeti odgovorna odluka o budućnosti Poljuda. Neka struka odradi svoj posao do kraja – poručio je Šuta. Naglasio je kako Grad Split ne može podnijeti financiranje dva velika stadiona. – Cilj nam je da financiranje ne ide isključivo na teret gradskog proračuna. Splitu treba jedan moderan stadion koji će zadovoljiti sve potrebe – rekao je Šuta.

Bojan Ivošević iz stranke Centar, koja se zalaže za sanaciju Poljuda i gradnju novog stadiona na Brodarici, zaključio kako sjednica, sazvana na inicijativu oporbe, nije bila uzaludna jer je potvrđeno da se Poljud može sanirati. Međutim, nedvojbeno je i kako se nalazi u lošem stanju, koje je svakim danom sve gore. – Što vrijeme više prolazi, veća je ugroza od novih oštećenja – upozorio je Ivošević.

Upitna većina

A hoće li Šuta imati podršku koalicijskih partnera predloži li rušenje Poljuda, nije izvjesno. Lidija Bekavac iz HGS-a nije skrivala da je protiv rušenja Poljuda. – Kad kažemo Poljudska ljepotica, cijela Hrvatska zna o čemu govorimo. Financijski, novi stadion nam nije opcija, a sama ideja o rušenju izazvala je zgražanje javnosti. Ovaj arhitektonski dragulj zaslužuje poseban tretman – izjavila je Bekavac.

Komentara 1

GN
gnoj
11:48 11.04.2026.

Ka netko pogine na poljudu treba osuditi Bekavac !

