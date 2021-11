Dalićev mladi adut s puno respekta govorio o starijim suigračima: Evo što je poručio

Ne smijemo gubiti glavu i treba nam mnogo strpljenja, napomenuo je hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol prije gostovanja kod Malte u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Gvardiol sve bolje igra u dresu bundesligaša iz Leipziga, a uoči reprezentativnog okupljanja se istaknuo sjajnom asistencijom u prvenstvu, iz vlastite polovice terena.

„Osjećam se odlično i ustalio sam se u klubu. Lijepo je čuti komplimente, ali znam da je svaki dan nova prilika za dokazivanje. I jasno mi je da mjesto u momčadi moram izboriti na samom terenu. Ne osjećam pritisak, a vrhunski igrači s kojima sam okružen u reprezentaciji i koji imaju puno iskustva olakšavaju mi igranje u nacionalnom dresu. S kim ću biti u tandemu? Nisam izbornik, ali znam da će tko god igrao dati svoj maksimum“, rekao je Gvardiol.

Hrvatski reprezentativac se potom okrenuo samoj utakmici protiv Malte te je u svemu naglasio.

„Nije bilo puno vremena za pripremu, ali spremni smo za nove pobjede. Možemo očekivati da će Malta biti motivirana, ali uvjeren sam da nas to neće nimalo spriječiti na putu prema tri boda. Nisam igrao onu utakmicu na Rujevici, ali itekako će nam trebati strpljenje. Ne smijemo gubiti glavu i to je ključ ovog susreta. Znamo da moramo osvojiti šest bodova u ove dvije utakmice i to nam treba za izravni plasman na Svjetsko prvenstvo. No, to nam ne stvara nikakav poseban pritisak prije samih nastupa jer i dalje ovisimo sami o sebi“.