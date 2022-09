Dalić otkrio kakvo je stanje s Brozovićem: Nema većeg ponosa od toga kada za tebe navija 25 tisuća Hrvata

Vatreni i Zlatko Dalić konačno su naplatili sve posrtaje u Ligi nacija te ostvarili plasman na final four, što je jedno veliko i vrijedno postignuće naših reprezentativaca. Sreću nakon pobjede nad Austrijom u Beču, nije krio izbornik Dalić

- Veliki rezultat i velika pobjeda u jednoj teškoj utakmici, poveli smo na vrijeme ali i primili gol, bila je velika borba. Dečki su uložili maksimalan trud da pobjedimo, hvala dečkima i svima oko reprezentacije koji su dio ovog rada i atmosfere. Kada igraš u gostima, a za tebe navija 25 tisuća Hrvata, nema većeg ponosa! Brozović je istegnuo zadnju ložu, to zahtjeva pauzu od 3-4 tjedna, ali sigurno će do SP biti u redu. Žao mi je što je izašao, malo nas je to poremetlilo, ali dogodilo se. - otkrio je Dalić ozljedu našeg krucijalnog igrača u defenzivim zadacima veznog reda.

- Nismo spominjali rezultat iz Danske, bilo je važnije da se mi kvalitetnije postavimo. Čim smo uzeli kontrolu igre, stvarali smo prigode i zabili golove, bila je to prava Hrvatska. Mislim da je ovo sjajno, u 15 utakmica izgubili smo samo jednu i to od Austrije, moram biti zadovoljan. Imamo široki izbor igrača i sve je to podjednako, detalji presuđuju tko će igrati i osvisno o protivniku, dečki daju sve od sebe i igraju sjajno. Liga nacija je meni bila frustrirajuća, kritike su dolazile zbog poraza u ovom natjecanju, sad smo sve vratili, sretan sam i zadovoljan. Ali kazem, nema euforije kao ni tragedije, spremamo se za SP, ovo je lijepo, puni smo snage i samopouzdanja. - zaključio je zadovoljni izbornik Zlatko Dalić.