Dalić: Nije bilo lako ni igračima ni meni, ali osjećao sam da moram tako odlučiti

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić dao je ekskluzivni intervju za arapsku verziju Goala, a pričao je o uspjehu na Svjetskom prvenstvu, tjeranju Kalinića iz reprezentacije, Luki Modriću...

Jeste li očekivali Hrvatsku u finalu SP-a?

- To je nešto što smo sanjali, kao i većina sudionika. Vjerovali smo u momčad, u našu kvalitetu. Znali smo da imamo iskusne igrače u najvećim klubovima i da su sposobni dobiti bilo koju momčad na SP-u. No vrlo je teško osvojiti medalju na takvom turniru jer imate 10 momčadi koje mogu dobiti svakoga. Morate biti u top formi, zdravi, imati dobro ozračje u momčadi i ponešto sreće usput.

Kako ste uspjeli izvući toliko puno iz Dejana Lovrena?

- Dejan je odličan igrač, što pokazuje i u Liverpoolu. Nije lako igrati stopera, ovisiš o ostatku momčadi. Ako cijela momčad igra obranu dobro, stoperima je lakše, a ako ostanu izloženi na širokom prostoru, ni najbolji ne mogu zaustaviti najbolje napadače. Kad je Liverpool igrao dobro, i Dejan je igrao dobro, pa u finalu Lige prvaka bio im je ponajbolji igrač. A Hrvatska je na SP-u igrala dobro, disciplinirano i Lovrenu i Vidi bilo je lakše da i oni budu na najvišoj razini. Sigurno je bio među najboljim braničima na SP-u.

Nikola Kalinić je maknut iz reprezentacije nakon prve utakmice s Nigerijom?

- Ne volim pričati o prošlosti. Bila je to odluka koju sam osjećao da moram donijeti i nije bila laka situacija ni za igrače, ni za Nikolu ni za mene, ali tako je kako je.

Je li odluka o isključenju Nikole Kalinića vaša ili HNS-ova?

- Moja je to odluka. Izbornik je taj koji donosi takve odluke, nitko drugi.

Kako ste uspjeli zaustaviti Messija protiv Argentine?

- Za mene je on najbolji na svijetu, ali njemu je teže igrati za Argentinu nego Barcelonu i pokušali smo iskoristiti ono što smo smatrali malim slabostima u argentinskoj momčadi. Ključ je bio da budemo disciplinirani i da slijedimo naš taktički plan, a to su igrači i napravili. Pokušali smo spriječiti da lopta uopće dođe do Messija i zaustaviti ga brzo u prostorima gdje voli primiti loptu. A koliko god bio dobar, nogomet je ipak momčadski sport. A Hrvatska je jednostavno bila bolja u toj utakmici od Argentine.

Skromno je rekao kako je bio počašćen što se našao u finalu izbora za najboljeg trenera svijeta, ali da sve zasluge idu igračima, a na pitanje o kritikama Ronaldu što nije došao na proglašenje i čestitao Modriću - za što ga je prozvao i sam Dalić - rekao je:

- Ne trebam puno govoriti o tome. Luka zaslužuje sve nagrade u 2018., Ronaldo i Messi su odlični igrači koji su zaslužili toliko velikih nagrada i vjerujem da bi bila lijepa gesta da su čestitali Luki osobno. Ali, to je njihova odluka, ja tu ne mogu ništa...

Očekujete li da Griezmann "otme" Zlatnu loptu Luki Modriću?

- Ne, vjerujem da će Luka uzeti i Ballon d'Or. Novinari su uvijek birali vrlo mudro i ne sumnjam da će prepoznati da je Luka imao najbolju godinu. Iako je Francuska osvojila SP, Griezmann nije bio toliko dominantan u momčadi. Iako bi France Football vjerojatno volio da Francuz uzme nagradu, uzdam se u objektivnost novinara koji glasuju.

Poruka Ivanu Rakitiću?

- Dokazana klasa u veznoj liniji, sretan sam što je nogomet karijere odigrao za reprezentaciju u Rusiji. Uz Modrića je bio ključan u vezi i pomagao nam da uspostavimo dominaciju u svakoj utakmici. To što je godinama prvotimac u Barceloni govori dovoljno. Veliki je vođa, poštuju ga u svlačionici i sretan sam što će nastaviti igrati za Hrvatsku i nakon SP-a.

