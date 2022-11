Dalić: Nedostajalo nam je više hrabrosti i okomitosti, ali nemamo za čime žaliti

Hrvatska je u prvom nastupu na 22. Mundijalu u Kataru odigrala 0:0 s Marokom, ali treba napomenuti kako možemo žaliti za propuštenim prilikama Vlašića, Modrića i Lovrena.

Ovo je pozitivan rezultat, nalazimo se u dobroj situaciji i moramo se okrenuti Kanadi te analizirati kako možemo doći do pobjede koja je imperativ.

Izbornik Zlatko Dalić je nakon utakmice došao pred kamere HRT-a i rekao slijedeće:

- Teška utakmica, očekivali smo to. Protivnik je bio dobar i kompaktan, pripremili su se za nas. Mi smo to znali, igrali smo pod ručnom na početku, falilo nam je dubine i okomitosti. Znamo da moramo osvojiti 4 ii 5 bodova da bismo prošli skupinu, Maroko je stajao iza lopte, oni su svoje planove i ideje ostvarili a mi idemo dalje. Stavili smo iskusne igrače u obranu poput Lovrena jer smo znali da nam to treba zbog marokanskog napada. Nažalost, ozlijedio se Vlašić i morao je izaći na poluvremenu - kazao je Dalić pa zaključio:

- Bojali smo se marokanske kontre, nedostajalo nam je odlučnosti i više hrabrosti, ali nemamo puno za čime žaliti i idemo dalje.

