Čudesnom završnicom, braća Lončarić, majstori finiša, izborili olimpijsku vizu

Osvojivši peto mjesto u B finalu beogradskog Svjetskog veslačkog prvenstva, 11. sveukupno, Patrik i Anton Lončarić treća su hrvatska posada koja se izborila za nastup na Olimpijskim igrama dogodine. Nakon braće Sinković i Damira Martina, koje danas čekaju finalne utrke, to je pošlo za rukom i borbenim osječkim blizancima.

A učinili su to Lončarići na isti način kao što su prošli u polufinale -fascinantnim finišem - pri čemu su izravni plasman na pariške Igre onemogućili danskoj posadi Vystavel-Sutton koja je u Tokiju bila brončana.

Na 1000 metara Lončarići su za petoplasiranim Talijanima zaostajali 12 metara, a na 500 metara do cilja, neumorna braća zaostajala su za, tada, petoplasiranim Dancima 15 metara odnosno tri sekunde. No, Patrik i Anton nisu se predavali, iskazali su ogromnu želju za olimpijskim nastupom, i to im se vratilo jer su Danci pod tim pritiskom puknuli pa su ih članovi zagrebačke Mladosti pretekli za samo 16 stotinki.

S obzirom na blizinu Osijeka, Lončarići su imali jaku navijačku podršku pa je tako njihov otac Davor, inače novinar Hrvatske radio televizije, na svom Facebook profilu napisao:

- Kažu da je teže plasirati se na Olimpijske igre nego osvojiti medalju. U predinfarkt om sam stanju ali imamo plasman na Olimpijske igre!!!

Razgovarajući s Lončarićima prije njihova polaska, Patrik i Anton su nam uglas rekli:

- Plasman na Olimpijske igre za nas bio najveći uspjeh u karijeri, veći od naših mlađeuzrasnih medalja pa tako i naslova svjetskih juniorskih prvaka.

A malo je nedostajalo da Lončarića na ovom SP-u niti ne bude jer je Anton doživio "nezgodu na poslu".

- Tijekom pripremnog razdoblja na Perući pao sam s bicikla na nizbrdici, vozeći 76 km na sat, i dobro sam se ogulio. Bicikl je završio karijeru a ja sam dobro prošao pa sam već šesti dan nakon pada veslao. Srećom, taj manjak treninga trenutno se u čamcu ne osjeća.

A tih nekoliko noći brat mu blizanac Patrik nije dobro spavao:

- Bio je to psihološki užas, nisam mogao spavati jer sam mislio da je gotovo s našim nastupom na SP-u no on se brzo oporavio a mi smo čak napravili i tehnički pomak.

A da je tome tako vidjelo se to i na beogradskom Svjetskom prvenstvu, kvalifikacijskom za Olimpijske igre, i po načinu na koji su najprije izborili polufinale (trećim mjestom u četvrtfinalnoj skupini) a potom i peto mjesto u B finalu.