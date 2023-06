Cristiano Ronaldo prekinuo medijska nagađanja i otkrio gdje nastavlja karijeru

SZYMON MARCINIAK

Ponajbolji svjetski sudac bio je gost na radikalnom skupu: 'Nisam imao pojma. Prevarili su me'

Zbog sudjelovanja na skupu krajnje desnice UEFA je razmatrala mogućnost zamjene glavnog suca, no nakon konzultacija s programom FARE i udrugom Never Again, koje se bore protiv diskriminacije u nogometu, donijeli su odluku da će Marciniak ostati glavni sudac. UEFA je na službenim stranicama objavila pismo isprike koje je poljski sudac poslao