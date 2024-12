Cristiano Ronaldo bivšem suigraču poslao sliku njegovog spolnog organa: 'Sad znam kako mu izgleda penis'

Prije nekoliko dana legendarni nizozemski nogometaš Rafael van der Vaart iznenadio je mnoge kada je gostujući u jednoj emisiji na nizozemskoj televiziji u eter poslao brojne mahom negativne izjave o svom nekadašnjem suigraču iz madridskog Reala, Cristianu Ronaldu.

Van der Vaart je među ostalim sjajnog Portugalca prozvao sebičnim uz dodatak kako "Ronaldo ne bi bio sretan ako bi dobili 6:0, a da on nije zabio gol".

"Nikada nije izlazio iz kuće. Uvijek kažem ovu šalu: Ronaldo je jedini igrač čiji penis nisam vidio. Uvijek je bio prvi na treningu i zadnji je odlazio. Prije svega, njegovo tijelo, vau. Bio je stroj, malo ispred svog vremena jer današnji igrači rade isto. Njegov trening u teretani, njegova prehrana, san, sve mu je to bilo važnije od napornog treniranja na terenu", rekao je van der Vaart.

Na Ronaldovu reakciju nije trebalo dugo čekati. Prvo je na jednoj objavi napisao: "Tko je ovaj lik?", ali tu priča nije stala. Nekadašnji nizozemski reprezentativac otkrio je da je u inbox dobio sliku Ronaldovog spolnog organa.

🗣️ - Van der Vaart: “I just wanted to explain in a fun way that he always arrived first, and always left as the last which is why I never saw his penis. But he now sends me a dick pic, so now I know what it looks like.” https://t.co/gJddJIRvkf pic.twitter.com/tV6XX6iYhW