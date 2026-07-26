Čovjek koji je bio atrakcija na SP-u u 41. godini ima novi klub

Vozinha, vratar Zelenortskih Otoka i jedan od neočekivanih junaka prošlog Svjetskog prvenstva, potpisat će za čileanski klub Colo Colo.

– Vozinha će postati igrač Colo Cola. Doći će u Čile u narednim danima, proći potrebne liječničke preglede, a zatim će biti predstavljen ovdje na Estadio Monumentalu – rekao je predsjednik kluba s kojim je Mirko Jozić svojedobno napravio velike stvari.

Vozinha je bio jedna od najvećih atrakcija Svjetskog prvenstva, a u 40. godini života pružio je nekoliko sjajnih nastupa. Posebno se istaknuo u utakmici grupne faze protiv Španjolske (0:0), reprezentacije koja je kasnije osvojila naslov svjetskog prvaka. Vratar Zelenortskih Otoka svoj prvi profesionalni ugovor potpisao je tek s 26 godina, a sada, u 41. godini, nalazi se pred potpisom za veliki čileanski klub, naravno, pod uvjetom da uspješno prođe liječničke preglede.