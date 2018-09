Ćorić: Mogu reći da jako dobro živim, a u slobodno vrijeme ne gledam tenis

Borna Ćorić na US Openu je došao do osmine finala i tamo ispao od Del Potra, ali može biti zadovoljan je r mu je to bio najveći uspjeg na nekom Grand slam turniru u karijeri.

U petak je Ćorić posjetio našu redakciju i dao intervju za Večernji TV.

- Iskreno, nije moglo više od ovoga jer Del Potro je zaista bio bolji. Nema se tu što puno reći, čovjek nije igrao tenis 2 godine i sad se vratio u Top 3, započeo je razgovor Ćorić.

Pred nama je polufinale Davisova kupa, sljedeći tjedan u Zadru igramo protiv SAD-a, što očekivati?

- Njima neće igrati Isner, što je za nas dobro i zbog toga smo mi blagi favoriti. U Zadru sam igrao 2016. godine i bila je sjajna atmosfera, a to nam svima puno znači. Zato pozivam sve ljude koji mogu da dođu i navijaju za nas.

Borna je otkrio kako na turnirima nema baš puno vremena za razgledavanje gradova s obzirom na sve obveze koje imaju tijekom turnira.

- Ne stignemo puno, ali ne mogu se žaliti. Stvarno dobro živim, vidim dosta novih mjesta, upoznajem nove ljude i na kraju krajeva radim ono što volim i od toga živim.

