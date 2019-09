City je u krizi sa stoperima, otkrivamo što na to kaže Bruno Petković

Ako se po jutru dan poznaje, onda je Dinamo igrom protiv Lokomotive otvorio to “jutro” prije gostovanja kod Cityja u Manchesteru. Plavi su igrali dojmljivo, trener Nenad Bjelica poslao je na travnjak drugi put uzastopce (nakon utakmice Kupa u Karlovcu) udarnu postavu, a ta je postava zabila “samo” osam komada Karlovcu i četiri lokosima.

S time da je po broju prilika Lokomotiva mogla proći i gore od Karlovčana.

U igri s lokosima u gradskom derbiju plavi su izgledali moćno, napadač i reprezentativni centarfor Bruno Petković igrao je sjajno iako se nije upisao u strijelce.

– Istina je da smo igrali odlično, bili smo igrački jako agresivni, potpuno fokusirani na tu utakmicu. Znamo da nam ne smije popuštati koncentracija, tako dam smo protiv Lokomotive igrali maksimalno – kazao je Petković.

Očito je škola koju su prošli porazom od Varaždina bila učinkovita, nakon toga se plavi više nisu “šalili”.

Dinamov je motiv velik

– Nekad se treba malo opeći da se ponovno “probudimo” – rekao je stasiti napadač.

I sam je prošao jednu Bjeličinu “školicu”, prošle godine znala mu se dogoditi pokoja pogreška, znao je zaspati i zakasniti na trening, a onda ga je prije zadnje utakmice prvenstva, s Hajdukom, Bjelica poslao kući s treninga, pa je derbi gledao s tribina, vidio je kako njegov konkurent za mjesto u momčadi Mario Gavranović zabija dva gola Hajduku.

Nadamo se da će i igrači koji su sada naljutili Bjelicu naučiti da kod njega nema opuštanja i da ne dopušta da se ne ispunjava dogovoreno. Vidjet ćemo koga će Bjelica danas posjesti u zrakoplov koji će krenuti u Manchester.

Plave ondje čeka veliki i jaki City, Petković je prije utakmice s Atalantom rekao da će na terenu dati sve što može, a što će dati u igri protiv Guardioline momčadi?

– Također sve, jasno je da nam je motivacija ogromna, ali priprema je za tu utakmicu ista kao i za svaku dosadašnju. Dobit ćemo od stožera analizu, izići na travnjak maksimalno motivirani i “potući” se s njima – kaže Bruno.

Volite li gledati City, njegov način igre?

– Igraju doista lijepo. Zna se Guardiolina škola, ali ni jedna utakmica nije izgubljena prije nego što je počela. Pokazali smo da i mi vrijedimo. Pokazali smo svoju snagu, svoju moć i idemo im se suprotstaviti.

Koliko god oni igraju lijepo, mogli su i igrači Cityja vidjeti lijepe igre Dinama, kakva je bila i ona protiv Atalante, pa i ona posljednja protiv Lokomotive.

– Pa mogli su vidjeti dobrih naših poteza. i oni su ljudi od krvi i mesa, ne lete. U redu, sigurno su najkvalitetnija momčad, svakako najskuplja momčad na svijetu, ali i mi smo pokazali da smo kvalitetni, a oni na terenu trebaju pokazati da su bolji.

Nakon pobjede nad Talijanima, sada skupina Lige prvaka Dinamu više ne izgleda neprolazna?

– Samo polako. Prerano je sad baviti se kalkulacijama nakon samo jedne utakmice kad ih je još pet pred nama. Stoga, idemo korak po korak.

Bez Stonesa i Laportea

Jeste li im proučavali stopere?

– Nisam ušao ni u kakvu konkretnu analizu, gledao sam ih onako kako svaki gledatelj gleda utakmicu. Ali, kad su u Cityju, naravno da su kvalitetni. Znam da će nam biti teško, ali vjerujte da ni njima neće baš biti lako – zaključio je Bruno Petković.

Vidjet ćemo što su Bjelica i njegov analitičar Jasmin Osmanović te pomoćnik Rene Poms “snimili”, jesu li pronašli slabe točke u toj više od milijardu eura vrijednoj momčadi. Po dosad viđenom, šansa bi mogla biti upravo posljednja linija Cityja.

Naime, ozlijeđeni su Stones i Laporte. U posljednjoj utakmici stoperi su bili Argentinac Otamendi i 34-godišnji Brazilac Fernandinho koji i nije stoper, nego vezni igrač, ali Guardiola ga je morao koristiti u toj zadnjoj liniji.

Ima on u momčadi još dosta stopera, ali očito je rješenja morao potražiti u drukčijim kombinacijama. A Petković je pokazao da zna kako izluditi i prevariti i bolje igrače od tog Guardiolina dvojca.

No, ne igra Petković sam, netko ga treba dobrom igrom dovesti u poziciju da napadne vrata Manchester Cityja. Plavi su do sada pokazali da to znaju, no sada će se ipak suočiti s puno jačim suparnikom.