Ćiro Blažević: Ja sam polumrtav čovjek... Borim se, ali ne ide

Miroslav Ćiro Blažević prokomentirao je jučerašnji nastup Hrvatske i sjajnu pobjedu protiv Francuske (1:0) u Ligi nacija na Stade de Franceu. Prva je to pobjeda vatrenih u 10. međusobnih susreta s aktualnim svjetskim prvacima.

No, prije toga se osvrnuo na svoje zdravstveno stanje i tešku bolest s kojom se bori.

– Sine, borim se, ali ne ide. Ja sam polumrtav čovjek – rekao je Ćiro za Sportklub.

Zatim se osvrnuo na sinoćnji susret.

– Kapa im do poda. Svjedočili smo povijesti, ali mene je više od slasti pobjede ushitio dojam. Način na koji smo kontrolirali sve na travnjaku bio je impresivan. Vidio sam djecu koja odrastaju preko noći, mladiće, a izgledaju kao rutineri. I iznova nas taj genij Modrić tjera na to da mu se divimo. Izborniku sve pohvale, on je diskretni vojskovođa koji je jednostavno predodređen da dolazi do najposebnijih pobjeda.

U reprezentaciju stižu brojni mladi igrači, nemamo problema s talentom.

– Sine, pedeset godina ja to gledam, pokušavao sam proniknuti u taj fenomen. Mi smo mala zemlja koja je vječno bila okupirana. Da bismo opstali, morali smo biti posebniji od drugih. Morali smo naučiti preživjeti. U našim je igračima neki poseban kuraž, ali i vic u igri s kojim nadmudrimo velike, jake i moćne. Tako je bilo oduvijek, a tako je i danas.

Što Hrvatska može na SP-u u Kataru?

– Imamo momčad, imamo širinu. Imamo izbornika i ja se nadam samo lijepim stvarima i vijestima iz Katara.

Tko će biti novi Šuker?

– Šuker se rađa svaki 20-30 godina, ponovno će doći neki Šuker. Takav se igrač jednostavno mora roditi, osjećaj se ne može naučiti – zaključio je Ćiro.

