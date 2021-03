Cimerice su mi Talijanke, pa sam tako brzo naučila jezik

Božana Butigan, hrvatska odbojkaška reprezentativka u svojoj prvoj sezoni u talijanskom Conegiano već je osvojila prvi trofej. U finalu talijanskog kupa Conegliano je pobijedio Novaru (3:1).

– Jako sam zadovoljna sezonom, prezadovoljna. Igram više no što sam se mogla nadati, trener mi daje stalno priliku i mislim da je dobro koristim, napredujem u svakom pogledu. Naravno, još uvijek imam puno toga naučiti, ali doista mogu reći da mi je sezona uspješna za sada – rekla je 190 cm visoka, 20-godišnja srednja blokerica.

Zanimljivo je da joj je trener u klubu Danijel Santarelli, ujedno i izbornik hrvatske ženske reprezentacije. Conegliano je veliki klub koji u svakom natjecanju u kojem se nalazi ide do kraja, do zlata. A to često nije najbolji teren za razvoj mladih igračica, s obzirom na to da se u klubu traže samo trofeji.

– Svjesna sam toga, no to je i dodatni motiv za mene, da se još više potrudim. Išle su mi na ruku i neke ozljede mojih suigračica na poziciji srednje blokerice, pa sam dobivala puno prilika za igranje i stjecanje iskustva – rekla je Božana koji svaki slobodni trenutak koristi za učenje.

– Druga sam godina Više škole za komunikacijski menadžment Edward Bernays, dala sam pet od sedam ispita, još imam dva za prijaviti, ali mislim da ću i njih riješiti jer imaju sluha za moje profesionalne odbojkaške obveze. Jako sam zadovoljna kako sam već savladala talijanski jezik, u čemu mi puno pomažu moje dvije cimerice koje su Talijanke – zaključila je Butigan.