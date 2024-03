Čeka nas uzbudljivo ljeto hrvatske reprezentacije: 'Nismo favoriti, ali sve je moguće'

Prigodom nedavnog gostovanja njegovih Golden State Warriorsa kod Toronto Raptorsa, Dario Šarić razgovarao je s dopisnikom španjolskog sportskog dnevnog lista El Mundo Deportivo. A jedna od tema te konverzacije bila je i nastup Hrvatske na ovoljetnom olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Ateni.

– Mi nismo favoriti. Domaćin Grčka ima Antetokounmpa, Slovenija Luku Dončića, a i Dominikanska Republika je dobra reprezentacija. No ne znamo tko će tada biti zdrav, tko će igrati za svoju reprezentaciju pa je sve moguće – ističe kapetan hrvatske reprezentacije i dodaje:

– Prošlo ljeto bilo nam je jako dobro i možda nastavimo s dobrom pričom i ovo ljeto. Bit će to teška skupina i za njih i za nas, ali to je ljepota košarke.

No to što sada dobiva minute na kapaljku zacijelo nije ljepota igre za igrača koji u svojih prosječnih 18 minuta bilježi 8,2 koševa, 4,5 skokova i 2,3 asistencije. Teška je situacija i za njegove Warriorse, koji su trenutačno deseti na Zapadu i teško će u doigravanje ući izravno, ali mogu kroz "pripetavanje", odnosno takozvani play-in.

– U doigravanju nitko nije favorit protiv nas. Moji suigrači poput Curryja, Thompsona i Greena imaju nevjerojatno iskustvo, a momčad ima dugačku klupu. U doigravanju se igra nešto sporijim tempom nego u osnovnom dijelu sezone, što nam odgovara.

S obzirom na to da je u NBA momčadima sve više Europljana, je li to dokaz da je Europa smanjila zaostatak u odnosu na NBA?

– Očito je da se jaz smanjuje. U Europi naučite igrati košarku pet na pet, a Amerikanci više uče igrati jedan na jednoga i to je razlika. Mislim da u budućnosti NBA može biti više europska nego što je to sada, ali ne znam hoće li to, u želji da to i dalje bude američki sport, vodstvo lige dopustiti.

Postavljeno je Šariću i pitanje o nedavno preminulom pomoćnom treneru Warriorsa Dejanu Milojeviću, s kojim je bio jako dobar i koji ga je, barem je tako govorio na presici, i uvjerio da nastavi u NBA ligi kada je počeo razmišljati o povratku u Europu.

– Da, tako nešto. U tim razgovorima Dejan je ostavio dobar dojam na mene dok mi je govorio o tome kakva me situacija u Golden Stateu čeka. Imao je obzira i prema mojoj obitelji. Ne mogu reći da je on bio stopostotni razlog zašto sam ostao u NBA-u, ali imao je veliki utjecaj na mene. Igrači su ga voljeli, bio je jako pozitivan čovjek.